https://ria.ru/20220512/vsu-1788204537.html

ВС России поразили 38 районов ВСУ, четыре склада, более 170 националистов

ВС России поразили 38 районов ВСУ, четыре склада, более 170 националистов - РИА Новости, 12.05.2022

ВС России поразили 38 районов ВСУ, четыре склада, более 170 националистов

ВКС России в четверг поразили еще 4 украинских пункта управления и 4 склада боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T19:40

2022-05-12T19:40

2022-05-12T19:57

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ВКС России в четверг поразили еще 4 украинских пункта управления и 4 склада боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледар Донецкой Народной Республики, а также в районе Харькова радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", - сказал Конашенков."В результате ударов уничтожены более 170 националистов, выведена из строя 41 единица военной техники", - добавил он.Российские военные за время спецоперации уничтожили уже более 3 тысяч украинских танков и других бронемашин, заявил Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 827 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3022 танка и других боевых бронированных машин, 366 установок реактивных систем залпового огня, 1479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2832 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/spetsoperatsiya-1788204340.html

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россия, украина, ситуация в днр и лнр