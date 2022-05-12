https://ria.ru/20220512/voyna-1788026545.html

Американский полковник раскрыл план Байдена начать войну НАТО с Россией

Американский полковник раскрыл план Байдена начать войну НАТО с Россией - РИА Новости, 12.05.2022

Американский полковник раскрыл план Байдена начать войну НАТО с Россией

Администрация президента США Джо Байдена, возможно, планирует развязать войну между НАТО и Россией, используя как повод вторжение Польши на Западную Украину,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T02:32

2022-05-12T02:32

2022-05-12T08:54

россия

варшава

вооруженные силы украины

нато

польша

украина

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сша

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена, возможно, планирует развязать войну между НАТО и Россией, используя как повод вторжение Польши на Западную Украину, пишет в колонке для American Conservative полковник в отставке, экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.Специалист отметил, что успехи российских военных в боях на территории бывшей советской республики и плачевное положение ВСУ пошли вразрез с планами Вашингтона.Офицер добавил, что контролируемый Соединенными Штатами Киев без проблем даст разрешение для интервенции Варшавы, которое необходимо для легитимизации боевых действий такого масштаба. А возможные инциденты между польскими и российскими военными Вашингтон рассчитывает использовать в своих интересах."Администрация Байдена может надеяться, что любое столкновение россиян и поляков <…> повлечет за собой созыв Совета НАТО, где встанет вопрос о применении статьи 5", — пояснил Макгрегор.Он указал, что сейчас сложно предположить, насколько легитимным поводом для вмешательство НАТО в конфликт в глазах членов альянса станет польская интервенция, поэтому конкретные действия Вашингтон планирует оставить на усмотрение каждой страны.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220512/bayden-1788025433.html

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787997691.html

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варшава

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