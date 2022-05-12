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Американский полковник раскрыл план Байдена начать войну НАТО с Россией - РИА Новости, 12.05.2022
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Американский полковник раскрыл план Байдена начать войну НАТО с Россией
Американский полковник раскрыл план Байдена начать войну НАТО с Россией - РИА Новости, 12.05.2022
Американский полковник раскрыл план Байдена начать войну НАТО с Россией
Администрация президента США Джо Байдена, возможно, планирует развязать войну между НАТО и Россией, используя как повод вторжение Польши на Западную Украину,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T02:32
2022-05-12T08:54
россия
варшава
вооруженные силы украины
нато
польша
украина
джо байден
сша
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена, возможно, планирует развязать войну между НАТО и Россией, используя как повод вторжение Польши на Западную Украину, пишет в колонке для American Conservative полковник в отставке, экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.Специалист отметил, что успехи российских военных в боях на территории бывшей советской республики и плачевное положение ВСУ пошли вразрез с планами Вашингтона.Офицер добавил, что контролируемый Соединенными Штатами Киев без проблем даст разрешение для интервенции Варшавы, которое необходимо для легитимизации боевых действий такого масштаба. А возможные инциденты между польскими и российскими военными Вашингтон рассчитывает использовать в своих интересах."Администрация Байдена может надеяться, что любое столкновение россиян и поляков &lt;…&gt; повлечет за собой созыв Совета НАТО, где встанет вопрос о применении статьи 5", — пояснил Макгрегор.Он указал, что сейчас сложно предположить, насколько легитимным поводом для вмешательство НАТО в конфликт в глазах членов альянса станет польская интервенция, поэтому конкретные действия Вашингтон планирует оставить на усмотрение каждой страны.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220512/bayden-1788025433.html
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787997691.html
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россия, варшава, вооруженные силы украины, нато, польша, украина, джо байден, сша, дуглас макгрегор, в мире
02:32 12.05.2022 (обновлено: 08:54 12.05.2022)
 
Американский полковник раскрыл план Байдена начать войну НАТО с Россией

Полковник ВС США Макгрегор счел, что Байден использует Польшу для начала войны НАТО с РФ

© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена, возможно, планирует развязать войну между НАТО и Россией, используя как повод вторжение Польши на Западную Украину, пишет в колонке для American Conservative полковник в отставке, экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.
Специалист отметил, что успехи российских военных в боях на территории бывшей советской республики и плачевное положение ВСУ пошли вразрез с планами Вашингтона.
"Столкнувшись с однозначным провалом американской помощи даже на фоне притока нового оружия для спасения украинских сил от неминуемой гибели, администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Похоже, выход предложила Польша. <…> По неподтвержденным данным из Варшавы, <…> польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины", — заявил Макгрегор.
Офицер добавил, что контролируемый Соединенными Штатами Киев без проблем даст разрешение для интервенции Варшавы, которое необходимо для легитимизации боевых действий такого масштаба. А возможные инциденты между польскими и российскими военными Вашингтон рассчитывает использовать в своих интересах.
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Экс-президент Бразилии заявил, что к операции на Украине привела ошибка США
"Администрация Байдена может надеяться, что любое столкновение россиян и поляков <…> повлечет за собой созыв Совета НАТО, где встанет вопрос о применении статьи 5", — пояснил Макгрегор.
Он указал, что сейчас сложно предположить, насколько легитимным поводом для вмешательство НАТО в конфликт в глазах членов альянса станет польская интервенция, поэтому конкретные действия Вашингтон планирует оставить на усмотрение каждой страны.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РоссияВаршаваВооруженные силы УкраиныНАТОПольшаУкраинаДжо БайденСШАДуглас МакгрегорВ мире
 
 
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