02:32 12.05.2022 (обновлено: 08:54 12.05.2022)
Американский полковник раскрыл план Байдена начать войну НАТО с Россией
Полковник ВС США Макгрегор счел, что Байден использует Польшу для начала войны НАТО с РФ
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
Американские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена, возможно, планирует развязать войну между НАТО и Россией, используя как повод вторжение Польши на Западную Украину, пишет в колонке для American Conservative полковник в отставке, экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.
Специалист отметил, что успехи российских военных в боях на территории бывшей советской республики и плачевное положение ВСУ пошли вразрез с планами Вашингтона.
"Столкнувшись с однозначным провалом американской помощи даже на фоне притока нового оружия для спасения украинских сил от неминуемой гибели, администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Похоже, выход предложила Польша. <…> По неподтвержденным данным из Варшавы, <…> польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины", — заявил Макгрегор.
Офицер добавил, что контролируемый Соединенными Штатами Киев без проблем даст разрешение для интервенции Варшавы, которое необходимо для легитимизации боевых действий такого масштаба. А возможные инциденты между польскими и российскими военными Вашингтон рассчитывает использовать в своих интересах.
"Администрация Байдена может надеяться, что любое столкновение россиян и поляков <…> повлечет за собой созыв Совета НАТО, где встанет вопрос о применении статьи 5", — пояснил Макгрегор.
Он указал, что сейчас сложно предположить, насколько легитимным поводом для вмешательство НАТО в конфликт в глазах членов альянса станет польская интервенция, поэтому конкретные действия Вашингтон планирует оставить на усмотрение каждой страны.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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