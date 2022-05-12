https://ria.ru/20220512/voennye-1788027999.html

СБ Белоруссии: число иностранных военных в Польше выросло с 2020 года вдвое

СБ Белоруссии: число иностранных военных в Польше выросло с 2020 года вдвое - РИА Новости, 12.05.2022

СБ Белоруссии: число иностранных военных в Польше выросло с 2020 года вдвое

Количество иностранных военных на территории Польши и стран Балтии за последние два года увеличилось более чем в два раза, заявил государственный секретарь... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T03:35

2022-05-12T03:35

2022-05-12T03:35

польша

балтия

европа

в мире

белоруссия

александр вольфович

москва

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Количество иностранных военных на территории Польши и стран Балтии за последние два года увеличилось более чем в два раза, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.Кроме того, отметил он, группировка усиления натовской авиации на текущий момент насчитывает более 90 самолетов, около 40 из них базируются в Польши и странах Балтии."По сравнению с 2020 годом, группировка усиления авиации увеличена в Европе более чем в четыре с половиной раза, в Польше и странах Балтии — более чем в два с половиной раза", — сказал Вольфович.По его словам, также усилена военно-морская группировка в акватории Балтийского и Средиземного морей.

https://ria.ru/20220512/voyna-1788026545.html

польша

балтия

европа

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польша, балтия, европа, в мире, белоруссия, александр вольфович, москва