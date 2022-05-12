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СБ Белоруссии: число иностранных военных в Польше выросло с 2020 года вдвое - РИА Новости, 12.05.2022
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СБ Белоруссии: число иностранных военных в Польше выросло с 2020 года вдвое
СБ Белоруссии: число иностранных военных в Польше выросло с 2020 года вдвое - РИА Новости, 12.05.2022
СБ Белоруссии: число иностранных военных в Польше выросло с 2020 года вдвое
Количество иностранных военных на территории Польши и стран Балтии за последние два года увеличилось более чем в два раза, заявил государственный секретарь... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T03:35
2022-05-12T03:35
польша
балтия
европа
в мире
белоруссия
александр вольфович
москва
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Количество иностранных военных на территории Польши и стран Балтии за последние два года увеличилось более чем в два раза, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.Кроме того, отметил он, группировка усиления натовской авиации на текущий момент насчитывает более 90 самолетов, около 40 из них базируются в Польши и странах Балтии."По сравнению с 2020 годом, группировка усиления авиации увеличена в Европе более чем в четыре с половиной раза, в Польше и странах Балтии — более чем в два с половиной раза", — сказал Вольфович.По его словам, также усилена военно-морская группировка в акватории Балтийского и Средиземного морей.
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польша, балтия, европа, в мире, белоруссия, александр вольфович, москва
03:35 12.05.2022
 
СБ Белоруссии: число иностранных военных в Польше выросло с 2020 года вдвое

Совбез Белоруссии: число иностранных военных в Польше и Балтии выросло с 2020 года вдвое

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Thomas MortАмериканские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Thomas Mort
Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Количество иностранных военных на территории Польши и стран Балтии за последние два года увеличилось более чем в два раза, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"В настоящее время в Польше и странах Балтии размещено более 20 тысяч иностранных военнослужащих, оснащенных современными ударными вооружениями. По сравнению с 2020 годом, состав контингента увеличился более чем в два раза", — сказал Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона", которое будет опубликовано в майском номере.

Кроме того, отметил он, группировка усиления натовской авиации на текущий момент насчитывает более 90 самолетов, около 40 из них базируются в Польши и странах Балтии.
"По сравнению с 2020 годом, группировка усиления авиации увеличена в Европе более чем в четыре с половиной раза, в Польше и странах Балтии — более чем в два с половиной раза", — сказал Вольфович.
По его словам, также усилена военно-морская группировка в акватории Балтийского и Средиземного морей.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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ПольшаБалтияЕвропаВ миреБелоруссияАлександр ВольфовичМосква
 
 
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