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Херсонская область готова бесплатно поставлять днепровскую воду в Крым
Херсонская область готова бесплатно поставлять днепровскую воду в Крым - РИА Новости, 12.05.2022
Херсонская область готова бесплатно поставлять днепровскую воду в Крым
Поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу являются жизненно-необходимыми для Крыма, требовать за это деньги никто не будет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T06:08
2022-05-12T06:08
2022-05-12T06:08
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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кирилл стремоусов
республика крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу являются жизненно-необходимыми для Крыма, требовать за это деньги никто не будет, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."В Херсонской области больше нет той враждебной к крымчанам украинской нацистской власти. Все они сбежали. Жители же Херсонской области всегда относились к крымчанам по-дружески. Поставки воды по Северо-Крымскому каналу – это жизненно важный и необходимый момент. Мы не коммерсанты, чтобы что-то требовать от республики, которая подставила нам свое дружеское плечо: и гуманитарным образом, и финансово помогла жителям Херсонской области", — сказал РИА Новости Стремоусов.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.
https://ria.ru/20220504/krym-1786779677.html
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в мире, херсонская область , украина, россия, кирилл стремоусов, республика крым, симферополь
Херсонская область готова бесплатно поставлять днепровскую воду в Крым
Власти Херсонской области: регион готов бесплатно поставлять днепровскую воду в Крым