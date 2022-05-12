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Сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров - РИА Новости, 12.05.2022
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Сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров
Сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров - РИА Новости, 12.05.2022
Сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров
Сооснователь VK (ранее Mail.ru Group) Дмитрий Гришин 11 мая покинул пост председателя совета директоров компании, о назначении нового председателя будет... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:07
2022-05-12T09:34
экономика
вконтакте
дмитрий гришин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сооснователь VK (ранее Mail.ru Group) Дмитрий Гришин 11 мая покинул пост председателя совета директоров компании, о назначении нового председателя будет объявлено в ближайшее время, сообщает пресс-служба компании."VK Company Limited объявляет о том, что Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров и неисполнительного директора 11 мая 2022 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что VK объявит о назначении нового председателя совета директоров в ближайшее время.
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экономика, вконтакте, дмитрий гришин
09:07 12.05.2022 (обновлено: 09:34 12.05.2022)
 
Сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров

Сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров компании

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис VK в Москве
Офис VK в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сооснователь VK (ранее Mail.ru Group) Дмитрий Гришин 11 мая покинул пост председателя совета директоров компании, о назначении нового председателя будет объявлено в ближайшее время, сообщает пресс-служба компании.
"VK Company Limited объявляет о том, что Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров и неисполнительного директора 11 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что VK объявит о назначении нового председателя совета директоров в ближайшее время.
Офис VK - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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VK возглавил разработку российского магазина мобильных приложений
 
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