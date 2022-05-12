https://ria.ru/20220512/vk-1788044329.html

Сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров

Сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров - РИА Новости, 12.05.2022

Сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров

Сооснователь VK (ранее Mail.ru Group) Дмитрий Гришин 11 мая покинул пост председателя совета директоров компании, о назначении нового председателя будет... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:07

2022-05-12T09:07

2022-05-12T09:34

экономика

вконтакте

дмитрий гришин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сооснователь VK (ранее Mail.ru Group) Дмитрий Гришин 11 мая покинул пост председателя совета директоров компании, о назначении нового председателя будет объявлено в ближайшее время, сообщает пресс-служба компании."VK Company Limited объявляет о том, что Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров и неисполнительного директора 11 мая 2022 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что VK объявит о назначении нового председателя совета директоров в ближайшее время.

https://ria.ru/20220426/vk-1785510014.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, вконтакте, дмитрий гришин