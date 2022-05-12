https://ria.ru/20220512/vk-1788044329.html
Сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров
Сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров - РИА Новости, 12.05.2022
Сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров
Сооснователь VK (ранее Mail.ru Group) Дмитрий Гришин 11 мая покинул пост председателя совета директоров компании, о назначении нового председателя будет... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:07
2022-05-12T09:07
2022-05-12T09:34
экономика
вконтакте
дмитрий гришин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сооснователь VK (ранее Mail.ru Group) Дмитрий Гришин 11 мая покинул пост председателя совета директоров компании, о назначении нового председателя будет объявлено в ближайшее время, сообщает пресс-служба компании."VK Company Limited объявляет о том, что Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров и неисполнительного директора 11 мая 2022 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что VK объявит о назначении нового председателя совета директоров в ближайшее время.
https://ria.ru/20220426/vk-1785510014.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, вконтакте, дмитрий гришин
09:07 12.05.2022 (обновлено: 09:34 12.05.2022)
Сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров
Сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров компании