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В Свердловской области заявили о снижении распространения ВИЧ - РИА Новости, 12.05.2022
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В Свердловской области заявили о снижении распространения ВИЧ
В Свердловской области заявили о снижении распространения ВИЧ - РИА Новости, 12.05.2022
В Свердловской области заявили о снижении распространения ВИЧ
Количество новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией в Свердловской области снижается последние пять лет, при этом охват тестированием каждый год растет, сообщили РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:05
2022-05-12T16:05
россия
общество
здоровье - общество
свердловская область
вич
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Количество новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией в Свердловской области снижается последние пять лет, при этом охват тестированием каждый год растет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Областного центра СПИДа.Ранее Свердловская область, согласно рейтингу проекта "Если быть точным", вошла в число самых неблагополучных регионов по выявлению новых случаев ВИЧ-инфекции.По данным регионального центра СПИДа, всего с ВИЧ инфекцией живут 68 тысяч жителей Свердловской области, или 1,5% от общего населения, тогда как средний показатель по стране – 0,7%."Это связано с тем, что у нас очень активно обследуют на ВИЧ-инфекцию в области. Например, в прошлом году мы обследовали 1,2 миллиона человек, это практически каждый четвертый житель области. Кроме этого, 160 тысяч человек обследовались экспресс-тестом. Таким образом, можно сказать, что мы хорошо выявляем ВИЧ-инфекцию, каждый год охват все больше. При этом, пять лет назад мы выявляли в год 6 тысяч новых случаев. В прошлом году мы выявили 4071 случай. Если сравнить с пять лет назад – это на 45% ниже. В последние пять лет не наблюдается повышения количества новых случаев, идет активное снижение", - сказала собеседница агентства, отметив, что в возрасте до 39 лет снижение заболеваемости за последние годы наблюдается более чем в два раза.По ее словам, основная мера, которая оказывает значимое влияние на распространение ВИЧ-инфекции, – широкий охват антиретровирусной терапией. В Свердловской области за прошлый год на лечении находились почти 75% пациентов, что в среднем на 5% выше, чем в других регионах, подчеркнули в СПИД-центре.
https://ria.ru/20220424/obsledovanie-1785132969.html
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россия, общество, здоровье - общество, свердловская область, вич
16:05 12.05.2022
 
В Свердловской области заявили о снижении распространения ВИЧ

В Центре СПИДа Свердловской области заявили, что в регионе снижается распространение ВИЧ

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРегистратура поликлиники
Регистратура поликлиники - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Количество новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией в Свердловской области снижается последние пять лет, при этом охват тестированием каждый год растет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Областного центра СПИДа.
Ранее Свердловская область, согласно рейтингу проекта "Если быть точным", вошла в число самых неблагополучных регионов по выявлению новых случаев ВИЧ-инфекции.
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По данным регионального центра СПИДа, всего с ВИЧ инфекцией живут 68 тысяч жителей Свердловской области, или 1,5% от общего населения, тогда как средний показатель по стране – 0,7%.
"Это связано с тем, что у нас очень активно обследуют на ВИЧ-инфекцию в области. Например, в прошлом году мы обследовали 1,2 миллиона человек, это практически каждый четвертый житель области. Кроме этого, 160 тысяч человек обследовались экспресс-тестом. Таким образом, можно сказать, что мы хорошо выявляем ВИЧ-инфекцию, каждый год охват все больше. При этом, пять лет назад мы выявляли в год 6 тысяч новых случаев. В прошлом году мы выявили 4071 случай. Если сравнить с пять лет назад – это на 45% ниже. В последние пять лет не наблюдается повышения количества новых случаев, идет активное снижение", - сказала собеседница агентства, отметив, что в возрасте до 39 лет снижение заболеваемости за последние годы наблюдается более чем в два раза.
По ее словам, основная мера, которая оказывает значимое влияние на распространение ВИЧ-инфекции, – широкий охват антиретровирусной терапией. В Свердловской области за прошлый год на лечении находились почти 75% пациентов, что в среднем на 5% выше, чем в других регионах, подчеркнули в СПИД-центре.
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