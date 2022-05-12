https://ria.ru/20220512/vengriya-1788071237.html

Венгрия привыкла к обвинениям в работе на Россию, заявил Сийярто

Венгрия привыкла к обвинениям в работе на Россию, заявил Сийярто - РИА Новости, 12.05.2022

Венгрия привыкла к обвинениям в работе на Россию, заявил Сийярто

Власти Венгрии не обеспокоены тем, что позиция страны по предлагаемому в ЕС эмбарго на нефть из РФ может выставить ее сторонником российского президента... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:21

2022-05-12T11:21

2022-05-12T11:21

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венгрия

будапешт

евросоюз

санкции в отношении россии

сергей лавров

петер сийярто

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Власти Венгрии не обеспокоены тем, что позиция страны по предлагаемому в ЕС эмбарго на нефть из РФ может выставить ее сторонником российского президента Владимира Путина, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Это предложение нам нанесло бы гораздо больший вред, чем русским. Для нас это венгерский вопрос, а не русский. Мы привыкли к тому, что что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили... нас всегда представляют как друзей русских и шпионов Путина", - заявил Сийярто в интервью испанской газете Pais, отвечая на вопрос, обеспокоен ли он тем, что отказ Венгрии одобрить санкционный план ЕС представит страну в качестве союзника Москвы.Сийярто ранее заявлял, что еще многое надо обсудить, чтобы Будапешт мог изменить свою позицию относительно санкционного пакета ЕС, включающего эмбарго на российскую нефть, и что Будапешт не сможет поддержать этот пакет, пока Еврокомиссия не предложит решения проблем, создаваемых для экономики Венгрии.Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220512/oruzhie-1788067485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, венгрия, будапешт, евросоюз, санкции в отношении россии, сергей лавров, петер сийярто