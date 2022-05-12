https://ria.ru/20220512/vandaly-1788178587.html

В польском Гданьске осквернили кладбище советских солдат

В польском Гданьске осквернили кладбище советских солдат - РИА Новости, 12.05.2022

В польском Гданьске осквернили кладбище советских солдат

Кладбище советских солдат в польском Гданьске осквернили вандалы, сообщил журналистам генеральный консул России в Гданьске Сергей Семенов. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:34

2022-05-12T17:34

2022-05-12T17:43

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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Кладбище советских солдат в польском Гданьске осквернили вандалы, сообщил журналистам генеральный консул России в Гданьске Сергей Семенов."Вероятнее всего это произошло минувшей ночью. На кладбище советских воинов в Гданьске 20 звезд, установленные над могилами, либо вырваны с корнем, либо серьезно повреждены. Где-то они были согнуты, где-то вырваны, где-то обломаны. Всего повреждено порядка 20 звезд", - рассказал Семенов.В связи с этим консульство направило официальное письмо поморскому воеводе."В таких случаях ответственным за кладбище является представитель правительства на месте, то есть воевода. Мы направили ему письмо, где указали, что возмущены тем, что произошло, а также высказали свое неудовлетворение тем, что мы узнали об этом из интернета, а не власти нас проинформировали, как это должно быть в соответствии с соглашением от 1994 года Об охране мест памяти жертв войн и репрессий. Мы требуем, чтобы польские власти нашли осквернителей, наказали их в соответствии с законодательством, а также привели кладбище в надлежащий вид", - добавил Семенов.Генконсул уверен, что действия вандалов связаны с инцидентом на этом же кладбище 9 мая, когда сотрудники консульства с семьями возлагали венки и цветы."Скандальное поведение людей, которые выкрикивали оскорбления с использованием нецензурной лексики, пытались заблокировать проход к месту возложения и напугать участников памятной церемонии, не вызывает ничего, кроме брезгливости и отвращения. С сожалением констатируем, что упомянутый произвол оказался возможен благодаря абсолютному бездействию сил правопорядка, наблюдавших за ситуацией из-за ограды", - говорится в заявлении консульства.

https://ria.ru/20220512/pamyatniki-1788145705.html

https://ria.ru/20220425/pamyatnik-1785420312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гданьск, польша, вторая мировая война (1939-1945)