https://ria.ru/20220512/universal-1788126195.html

Компания Universal начала обновлять базы данных российских кинотеатров

Компания Universal начала обновлять базы данных российских кинотеатров - РИА Новости, 12.05.2022

Компания Universal начала обновлять базы данных российских кинотеатров

Компания Universal начала обновлять базы данных российских кинотеатров. Об этом пишет "Бюллетень кинопрокатчика" (БК) в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:01

2022-05-12T15:01

2022-05-12T15:01

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Компания Universal начала обновлять базы данных российских кинотеатров. Об этом пишет "Бюллетень кинопрокатчика" (БК) в своем Telegram-канале. Голливудский мейджор вышел на связь с представителями российских кинотеатров впервые за два месяца. "Несколько лет назад подобные запросы отправляли российские офисы Disney и Sony Pictures, которые меняли юридическое лицо после разделения совместной компании WDSSPR", — рассказывают в посте. При этом БК подчеркивает, что у него до сих пор нет подтверждения, что "Universal готова возобновить деятельность в России в каком-либо формате".В марте голливудские компании, среди которых Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount, объявили о приостановке проката своих картин в России.

https://ria.ru/20220510/universal-1787778945.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, universal studios, кино и сериалы