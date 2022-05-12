https://ria.ru/20220512/universal-1788126195.html
Компания Universal начала обновлять базы данных российских кинотеатров
Компания Universal начала обновлять базы данных российских кинотеатров - РИА Новости, 12.05.2022
Компания Universal начала обновлять базы данных российских кинотеатров
Компания Universal начала обновлять базы данных российских кинотеатров. Об этом пишет "Бюллетень кинопрокатчика" (БК) в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:01
2022-05-12T15:01
2022-05-12T15:01
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Компания Universal начала обновлять базы данных российских кинотеатров. Об этом пишет "Бюллетень кинопрокатчика" (БК) в своем Telegram-канале. Голливудский мейджор вышел на связь с представителями российских кинотеатров впервые за два месяца. "Несколько лет назад подобные запросы отправляли российские офисы Disney и Sony Pictures, которые меняли юридическое лицо после разделения совместной компании WDSSPR", — рассказывают в посте. При этом БК подчеркивает, что у него до сих пор нет подтверждения, что "Universal готова возобновить деятельность в России в каком-либо формате".В марте голливудские компании, среди которых Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount, объявили о приостановке проката своих картин в России.
https://ria.ru/20220510/universal-1787778945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, universal studios, кино и сериалы
Компания Universal начала обновлять базы данных российских кинотеатров
"Бюллетень кинопрокатчика": Universal начала обновлять базы данных российских кинотеатров
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Компания Universal начала обновлять базы данных российских кинотеатров. Об этом пишет
"Бюллетень кинопрокатчика" (БК) в своем Telegram-канале.
"На этой неделе несколько российских кинотеатров получили электронные письма от представителей местного офиса компании Universal. (...) Прокатчик обратился к демонстраторам с просьбой предоставить актуальные почтовые адреса "для отправки корреспонденции" и "обновления базы", — говорится в публикации.
Голливудский мейджор вышел на связь с представителями российских кинотеатров впервые за два месяца.
"Несколько лет назад подобные запросы отправляли российские офисы Disney и Sony Pictures, которые меняли юридическое лицо после разделения совместной компании WDSSPR", — рассказывают в посте.
При этом БК подчеркивает, что у него до сих пор нет подтверждения, что "Universal готова возобновить деятельность в России в каком-либо формате".
В марте голливудские компании, среди которых Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount, объявили о приостановке проката своих картин в России.