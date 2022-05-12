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Улюкаев после освобождения из колонии вернулся в свою квартиру в Москве

Улюкаев после освобождения из колонии вернулся в свою квартиру в Москве - РИА Новости, 12.05.2022

Улюкаев после освобождения из колонии вернулся в свою квартиру в Москве

Досрочно освободившийся из колонии экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев приехал домой, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:08

2022-05-12T13:08

2022-05-12T13:13

общество

алексей улюкаев

дело алексея улюкаева

приговор алексею улюкаеву

москва

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Досрочно освободившийся из колонии экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев приехал домой, передаёт корреспондент РИА Новости.Улюкаев отбывал наказание в ИК-1 в Тверской области. В конце апреля Московский районный суд Твери удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, прокуратура и колония не возражали. Обжаловать решение суда никто не стал.Из колонии Улюкаев поехал в ЖК "Золотые ключи-2" в Москве в сопровождении супруги. Экс-министр не ответил журналистам ни на один вопрос.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, алексей улюкаев, дело алексея улюкаева, приговор алексею улюкаеву, москва