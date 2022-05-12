13:08 12.05.2022 (обновлено: 13:13 12.05.2022)
Улюкаев после освобождения из колонии вернулся в свою квартиру в Москве
Улюкаев после освобождения из колонии вернулся в квартиру в ЖК "Золотые ключи-2" в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобиль, в котором бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев выехал после освобождения из колонии
Автомобиль, в котором бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев выехал после освобождения из колонии. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Досрочно освободившийся из колонии экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев приехал домой, передаёт корреспондент РИА Новости.
Улюкаев отбывал наказание в ИК-1 в Тверской области. В конце апреля Московский районный суд Твери удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, прокуратура и колония не возражали. Обжаловать решение суда никто не стал.
Из колонии Улюкаев поехал в ЖК "Золотые ключи-2" в Москве в сопровождении супруги. Экс-министр не ответил журналистам ни на один вопрос.
В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.