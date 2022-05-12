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Улюкаев вышел из колонии - РИА Новости, 12.05.2022
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Улюкаев вышел из колонии
Улюкаев вышел из колонии - РИА Новости, 12.05.2022
Улюкаев вышел из колонии
Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева условно-досрочно освободили из колонии, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:22
2022-05-12T14:27
алексей улюкаев
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ТВЕРЬ, 12 мая — РИА Новости. Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева условно-досрочно освободили из колонии, сообщил корреспондент РИА Новости.Решение суда об УДО вступило в силу 12 мая. Экс-чиновник отбывал наказание в ИК-1 Тверской области.Московский районный суд Твери 29 апреля удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Срок подачи апелляций истек накануне.Улюкаева в конце 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей за взятку.Суд пришел к выводу, что министр требовал два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительное заключение по покупке компании "Башнефть". Сам осужденный заявил, что стал жертвой провокации.
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алексей улюкаев
10:22 12.05.2022 (обновлено: 14:27 12.05.2022)
 
Улюкаев вышел из колонии

Осужденного за взятку экс-главу Минэкономразвития Улюкаева выпустили из колонии по УДО

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев
Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 12 мая — РИА Новости. Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева условно-досрочно освободили из колонии, сообщил корреспондент РИА Новости.
Решение суда об УДО вступило в силу 12 мая. Экс-чиновник отбывал наказание в ИК-1 Тверской области.
Московский районный суд Твери 29 апреля удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Срок подачи апелляций истек накануне.
Улюкаева в конце 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей за взятку.
Суд пришел к выводу, что министр требовал два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительное заключение по покупке компании "Башнефть". Сам осужденный заявил, что стал жертвой провокации.
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 15.12.2017
15 декабря 2017, 02:36
Уголовное дело бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева
 
Алексей Улюкаев
 
 
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