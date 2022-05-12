10:22 12.05.2022 (обновлено: 14:27 12.05.2022)
Улюкаев вышел из колонии
Осужденного за взятку экс-главу Минэкономразвития Улюкаева выпустили из колонии по УДО
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев
Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Архивное фото
ТВЕРЬ, 12 мая — РИА Новости. Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева условно-досрочно освободили из колонии, сообщил корреспондент РИА Новости.
Решение суда об УДО вступило в силу 12 мая. Экс-чиновник отбывал наказание в ИК-1 Тверской области.
Московский районный суд Твери 29 апреля удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Срок подачи апелляций истек накануне.
Улюкаева в конце 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей за взятку.
Суд пришел к выводу, что министр требовал два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительное заключение по покупке компании "Башнефть". Сам осужденный заявил, что стал жертвой провокации.
15 декабря 2017, 02:36Уголовное дело бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева