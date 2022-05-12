https://ria.ru/20220512/ulyukaev-1788057100.html

Улюкаев вышел из колонии

Улюкаев вышел из колонии - РИА Новости, 12.05.2022

Улюкаев вышел из колонии

Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева условно-досрочно освободили из колонии, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:22

2022-05-12T10:22

2022-05-12T14:27

алексей улюкаев

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ТВЕРЬ, 12 мая — РИА Новости. Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева условно-досрочно освободили из колонии, сообщил корреспондент РИА Новости.Решение суда об УДО вступило в силу 12 мая. Экс-чиновник отбывал наказание в ИК-1 Тверской области.Московский районный суд Твери 29 апреля удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Срок подачи апелляций истек накануне.Улюкаева в конце 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей за взятку.Суд пришел к выводу, что министр требовал два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительное заключение по покупке компании "Башнефть". Сам осужденный заявил, что стал жертвой провокации.

https://ria.ru/20171215/1510825097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

алексей улюкаев