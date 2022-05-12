https://ria.ru/20220512/ulyukaev-1788052546.html

Решение по УДО Улюкаева вступило в силу

Решение по УДО Улюкаева вступило в силу - РИА Новости, 12.05.2022

Решение по УДО Улюкаева вступило в силу

Решение об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева вступило в силу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:55

2022-05-12T09:55

2022-05-12T10:15

происшествия

алексей улюкаев

дело алексея улюкаева

приговор алексею улюкаеву

тверь

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РЯЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости. Решение об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева вступило в силу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского районного суда Твери."Вчера никаких жалоб не поступило", — сказала собеседница агентства.Она пояснила, что суд направит решение в колонию, а там на этом основании выпустят осужденного. По ее словам, сейчас все это "в процессе" и Улюкаев "сегодня должен будет выйти". У КПП тверской колонии № 1 уже стоит люксовый седан Mercedes Maybach с московскими номерами, но водитель отказался отвечать на вопрос РИА Новости, за кем он приехал. Кроме того, возле колонии с самого утра дежурят журналисты, а некоторые провели там всю ночь.Московский райсуд Твери 29 апреля удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении. Накануне, 11 мая, истек срок подачи апелляций.Бывшего министра в конце 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку. Суд выяснил, что Улюкаев требовал два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительное заключение на покупку компании "Башнефть". Сам осужденный заявил, что стал жертвой провокации.

https://ria.ru/20171215/1510825097.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, алексей улюкаев, дело алексея улюкаева, приговор алексею улюкаеву, тверь