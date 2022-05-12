09:55 12.05.2022 (обновлено: 10:15 12.05.2022)
Решение по УДО Улюкаева вступило в силу
Решение по УДО Улюкаева вступило в силу, суд направит постановление в колонию
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев
Экс-министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости. Решение об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева вступило в силу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского районного суда Твери.
"Вчера никаких жалоб не поступило", — сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что суд направит решение в колонию, а там на этом основании выпустят осужденного. По ее словам, сейчас все это "в процессе" и Улюкаев "сегодня должен будет выйти".
У КПП тверской колонии № 1 уже стоит люксовый седан Mercedes Maybach с московскими номерами, но водитель отказался отвечать на вопрос РИА Новости, за кем он приехал. Кроме того, возле колонии с самого утра дежурят журналисты, а некоторые провели там всю ночь.
Московский райсуд Твери 29 апреля удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении. Накануне, 11 мая, истек срок подачи апелляций.
Бывшего министра в конце 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку. Суд выяснил, что Улюкаев требовал два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительное заключение на покупку компании "Башнефть". Сам осужденный заявил, что стал жертвой провокации.
15 декабря 2017, 02:36Уголовное дело бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева