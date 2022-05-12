06:42 12.05.2022 (обновлено: 09:52 12.05.2022)
Журналисты возле колонии в Твери ждут освобождения Улюкаева по УДО
Журналисты возле колонии в Твери ждут освобождения Улюкаева по УДО с раннего утра
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖурналисты у ворот ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тверской области в ожидании появления бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева
Журналисты у ворот ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тверской области в ожидании появления бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева
ТВЕРЬ, 12 мая — РИА Новости. Возле ИК-1 в Твери с самого утра дежурят журналисты, которые ждут освобождения экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, передает корреспондент РИА Новости.
Некоторые представители СМИ провели возле КПП всю ночь.
В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.
В конце апреля этого года Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении, участники процесса против него не возражали. Как сообщал суд, на свободу Улюкаев, с учетом майских выходных, сможет выйти 12 мая. Решение об УДО обжаловано не было.