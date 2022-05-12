https://ria.ru/20220512/ukraina-1788229696.html

Белый дом призвал сенат проголосовать за рекордную помощь Украине

Белый дом призвал сенат проголосовать за рекордную помощь Украине - РИА Новости, 12.05.2022

Белый дом призвал сенат проголосовать за рекордную помощь Украине

Американская администрация призывает сенат как можно скорее проголосовать за дополнительную помощь Украине и обещает усиление контроля за ее распределением,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T23:42

2022-05-12T23:42

2022-05-12T23:42

в мире

рэнд пол

джо байден

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155703/30/1557033098_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_dd09beffe2571130f84a20848951ae7c.jpg

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Американская администрация призывает сенат как можно скорее проголосовать за дополнительную помощь Украине и обещает усиление контроля за ее распределением, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Сенатор Рэнд Пол ранее заблокировал законопроект об оказании Украине содействия на рекордные 40 миллиардов долларов, потребовав включить в документ поправки о ужесточении надзора за расходованием этих средств."Мы согласны с тем, что надзор имеет критическое значение. Именно поэтому пакет включает миллионы долларов на поддержку мер дополнительного надзора... Мы призываем все сенаторов быстро принять законопроект", - сказала Псаки, добавив, что считает заложенные в инициативу меры "достаточными".Ранее пакет помощи был одобрен палатой представителей, которые увеличили его до 40 миллиардов с 33 миллиардов, которые запрашивал президент США Джо Байден.

https://ria.ru/20220512/g7-1788192408.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рэнд пол, джо байден, украина, сша