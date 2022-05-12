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Белый дом призвал сенат проголосовать за рекордную помощь Украине - РИА Новости, 12.05.2022
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Белый дом призвал сенат проголосовать за рекордную помощь Украине
Белый дом призвал сенат проголосовать за рекордную помощь Украине - РИА Новости, 12.05.2022
Белый дом призвал сенат проголосовать за рекордную помощь Украине
Американская администрация призывает сенат как можно скорее проголосовать за дополнительную помощь Украине и обещает усиление контроля за ее распределением,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T23:42
2022-05-12T23:42
в мире
рэнд пол
джо байден
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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Американская администрация призывает сенат как можно скорее проголосовать за дополнительную помощь Украине и обещает усиление контроля за ее распределением, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Сенатор Рэнд Пол ранее заблокировал законопроект об оказании Украине содействия на рекордные 40 миллиардов долларов, потребовав включить в документ поправки о ужесточении надзора за расходованием этих средств."Мы согласны с тем, что надзор имеет критическое значение. Именно поэтому пакет включает миллионы долларов на поддержку мер дополнительного надзора... Мы призываем все сенаторов быстро принять законопроект", - сказала Псаки, добавив, что считает заложенные в инициативу меры "достаточными".Ранее пакет помощи был одобрен палатой представителей, которые увеличили его до 40 миллиардов с 33 миллиардов, которые запрашивал президент США Джо Байден.
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в мире, рэнд пол, джо байден, украина, сша
23:42 12.05.2022
 
Белый дом призвал сенат проголосовать за рекордную помощь Украине

Белый дом призвал сенат оперативно проголосовать за рекордную помощь Украине

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого в Вашингтоне.
Здание Белого в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание Белого в Вашингтоне. . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Американская администрация призывает сенат как можно скорее проголосовать за дополнительную помощь Украине и обещает усиление контроля за ее распределением, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Сенатор Рэнд Пол ранее заблокировал законопроект об оказании Украине содействия на рекордные 40 миллиардов долларов, потребовав включить в документ поправки о ужесточении надзора за расходованием этих средств.
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Вчера, 18:34Специальная военная операция на Украине
G7 обсуждают возможности для помощи Украине, заявила Бербок
"Мы согласны с тем, что надзор имеет критическое значение. Именно поэтому пакет включает миллионы долларов на поддержку мер дополнительного надзора... Мы призываем все сенаторов быстро принять законопроект", - сказала Псаки, добавив, что считает заложенные в инициативу меры "достаточными".
Ранее пакет помощи был одобрен палатой представителей, которые увеличили его до 40 миллиардов с 33 миллиардов, которые запрашивал президент США Джо Байден.
 
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