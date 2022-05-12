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Дипломат отреагировал на попытки НАТО убедить Киев прекратить переговоры - РИА Новости, 12.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788226137.html
Дипломат отреагировал на попытки НАТО убедить Киев прекратить переговоры
Дипломат отреагировал на попытки НАТО убедить Киев прекратить переговоры - РИА Новости, 12.05.2022
Дипломат отреагировал на попытки НАТО убедить Киев прекратить переговоры
Неудивительно, что натовские страны убеждают Киев отказаться от переговорного процесса, альтернативой которому является только продолжение кровопролития, а... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T23:17
2022-05-12T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нато
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Неудивительно, что натовские страны убеждают Киев отказаться от переговорного процесса, альтернативой которому является только продолжение кровопролития, а значит – обогащение западной военной машины, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Пока Украина, считающая Вашингтон своим главным покровителем и союзником, цинично используется для ведения "прокси-войны" с Россией "до последнего украинца", военно-промышленные корпорации США продолжают наживаться на крови. В конце февраля акции компании Lockheed Martin взлетели на 18%, Raytheon Technologies Corporation – на 14%, General Dynamics – на 12,5%", - заявил Гаврилов на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Заявление опубликовано на официальном портале МИД РФ.Глава делегации РФ в Вене добавил, что прибыль Вашингтону принесёт и реализация подписанного 9 мая президентом США Джо Байденом закона о ленд-лизе, который призван упростить процедуру поставок вооружений на Украину."Неудивительно, что натовские страны убеждают Киев отказаться от переговорного процесса, альтернативой которому является только продолжение кровопролития. А значит – обогащение западной военной машины. Такова мораль "цивилизованного" сообщества государств", - заключил Гаврилов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
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в мире, россия, украина, нато
23:17 12.05.2022
 
Дипломат отреагировал на попытки НАТО убедить Киев прекратить переговоры

Гаврилов: страны НАТО убеждают Киев отказаться от переговоров из-за собственных интересов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Неудивительно, что натовские страны убеждают Киев отказаться от переговорного процесса, альтернативой которому является только продолжение кровопролития, а значит – обогащение западной военной машины, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Пока Украина, считающая Вашингтон своим главным покровителем и союзником, цинично используется для ведения "прокси-войны" с Россией "до последнего украинца", военно-промышленные корпорации США продолжают наживаться на крови. В конце февраля акции компании Lockheed Martin взлетели на 18%, Raytheon Technologies Corporation – на 14%, General Dynamics – на 12,5%", - заявил Гаврилов на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Заявление опубликовано на официальном портале МИД РФ.
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"Неудивительно, что натовские страны убеждают Киев отказаться от переговорного процесса, альтернативой которому является только продолжение кровопролития. А значит – обогащение западной военной машины. Такова мораль "цивилизованного" сообщества государств", - заключил Гаврилов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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