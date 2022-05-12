https://ria.ru/20220512/ukraina-1788226137.html

Дипломат отреагировал на попытки НАТО убедить Киев прекратить переговоры

Дипломат отреагировал на попытки НАТО убедить Киев прекратить переговоры - РИА Новости, 12.05.2022

Дипломат отреагировал на попытки НАТО убедить Киев прекратить переговоры

Неудивительно, что натовские страны убеждают Киев отказаться от переговорного процесса, альтернативой которому является только продолжение кровопролития, а... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T23:17

2022-05-12T23:17

2022-05-12T23:17

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Неудивительно, что натовские страны убеждают Киев отказаться от переговорного процесса, альтернативой которому является только продолжение кровопролития, а значит – обогащение западной военной машины, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Пока Украина, считающая Вашингтон своим главным покровителем и союзником, цинично используется для ведения "прокси-войны" с Россией "до последнего украинца", военно-промышленные корпорации США продолжают наживаться на крови. В конце февраля акции компании Lockheed Martin взлетели на 18%, Raytheon Technologies Corporation – на 14%, General Dynamics – на 12,5%", - заявил Гаврилов на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Заявление опубликовано на официальном портале МИД РФ.Глава делегации РФ в Вене добавил, что прибыль Вашингтону принесёт и реализация подписанного 9 мая президентом США Джо Байденом закона о ленд-лизе, который призван упростить процедуру поставок вооружений на Украину."Неудивительно, что натовские страны убеждают Киев отказаться от переговорного процесса, альтернативой которому является только продолжение кровопролития. А значит – обогащение западной военной машины. Такова мораль "цивилизованного" сообщества государств", - заключил Гаврилов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, нато