Украинские войска используют медучреждения для оборудования опорных пунктов
Мизинцев: украинские войска используют медучреждения для оборудования опорных пунктов
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Украинские войска используют объекты медицинской инфраструктуры как опорные пункты и размещают там тяжелое вооружение, гражданских, в том числе больных, заставляют покинуть медицинские учреждения под угрозой расправы, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры для оборудования в них опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения: в Боровском Луганской Народной Республики в здании поликлиники на улице Красная размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки. В Лисичанске Луганской Народной Республики в зданиях детской больницы на улице 40 лет Победы и медицинского колледжа на улице Черновая оборудован опорный пункт ВСУ, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение", - сказал он.
Мизинцев заявляет, что эти и другие подобные факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права, несмотря на неоднократные заявления гуманитарного штаба, остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения.
Генерал в очередной раз призвал все международные организации, и, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения, оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования украинскими войсками объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.