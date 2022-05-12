https://ria.ru/20220512/ukraina-1788217668.html

Украинские войска используют медучреждения для оборудования опорных пунктов

Украинские войска используют медучреждения для оборудования опорных пунктов - РИА Новости, 12.05.2022

Украинские войска используют медучреждения для оборудования опорных пунктов

Украинские войска используют объекты медицинской инфраструктуры как опорные пункты и размещают там тяжелое вооружение, гражданских, в том числе больных,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T21:45

2022-05-12T21:45

2022-05-12T21:45

в мире

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Украинские войска используют объекты медицинской инфраструктуры как опорные пункты и размещают там тяжелое вооружение, гражданских, в том числе больных, заставляют покинуть медицинские учреждения под угрозой расправы, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры для оборудования в них опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения: в Боровском Луганской Народной Республики в здании поликлиники на улице Красная размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки. В Лисичанске Луганской Народной Республики в зданиях детской больницы на улице 40 лет Победы и медицинского колледжа на улице Черновая оборудован опорный пункт ВСУ, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение", - сказал он.Мизинцев заявляет, что эти и другие подобные факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права, несмотря на неоднократные заявления гуманитарного штаба, остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения.Генерал в очередной раз призвал все международные организации, и, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения, оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования украинскими войсками объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/minoborony-1788079774.html

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в мире, киев, вооруженные силы украины