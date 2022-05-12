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Украинские войска используют медучреждения для оборудования опорных пунктов - РИА Новости, 12.05.2022
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Украинские войска используют медучреждения для оборудования опорных пунктов
Украинские войска используют медучреждения для оборудования опорных пунктов - РИА Новости, 12.05.2022
Украинские войска используют медучреждения для оборудования опорных пунктов
Украинские войска используют объекты медицинской инфраструктуры как опорные пункты и размещают там тяжелое вооружение, гражданских, в том числе больных,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T21:45
2022-05-12T21:45
в мире
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Украинские войска используют объекты медицинской инфраструктуры как опорные пункты и размещают там тяжелое вооружение, гражданских, в том числе больных, заставляют покинуть медицинские учреждения под угрозой расправы, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры для оборудования в них опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения: в Боровском Луганской Народной Республики в здании поликлиники на улице Красная размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки. В Лисичанске Луганской Народной Республики в зданиях детской больницы на улице 40 лет Победы и медицинского колледжа на улице Черновая оборудован опорный пункт ВСУ, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение", - сказал он.Мизинцев заявляет, что эти и другие подобные факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права, несмотря на неоднократные заявления гуманитарного штаба, остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения.Генерал в очередной раз призвал все международные организации, и, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения, оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования украинскими войсками объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.
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в мире, киев, вооруженные силы украины
21:45 12.05.2022
 
Украинские войска используют медучреждения для оборудования опорных пунктов

Мизинцев: украинские войска используют медучреждения для оборудования опорных пунктов

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Украинские войска используют объекты медицинской инфраструктуры как опорные пункты и размещают там тяжелое вооружение, гражданских, в том числе больных, заставляют покинуть медицинские учреждения под угрозой расправы, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры для оборудования в них опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения: в Боровском Луганской Народной Республики в здании поликлиники на улице Красная размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки. В Лисичанске Луганской Народной Республики в зданиях детской больницы на улице 40 лет Победы и медицинского колледжа на улице Черновая оборудован опорный пункт ВСУ, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение", - сказал он.
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Мизинцев заявляет, что эти и другие подобные факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права, несмотря на неоднократные заявления гуманитарного штаба, остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения.
Генерал в очередной раз призвал все международные организации, и, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения, оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования украинскими войсками объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.
 
В миреКиевВооруженные силы Украины
 
 
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