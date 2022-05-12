https://ria.ru/20220512/ukraina-1788217290.html
Неонацисты проводят в Харьковской области карательные рейды
Неонацисты проводят в Харьковской области карательные рейды - РИА Новости, 12.05.2022
Неонацисты проводят в Харьковской области карательные рейды
Неонацисты совместно с сотрудниками службы безопасности Украины проводят в Харьковской области карательные рейды, ищут пророссийски настроенных граждан,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T21:38
2022-05-12T21:38
2022-05-12T21:38
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Неонацисты совместно с сотрудниками службы безопасности Украины проводят в Харьковской области карательные рейды, ищут пророссийски настроенных граждан, арестовывают их и увозят в неизвестном направлении, заявил в четверг на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харьковской области неонацисты совместно с сотрудниками службы безопасности Украины проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям народной милиции республик Донбасса", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всех подозреваемых арестовывают по статье "коллаборационизм" уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении.Такие действия киевских властей Мизинцев назвал преступными и добавил, что они направлены на запугивание граждан Украины в попытке скрыть сложившуюся катастрофическую ситуацию в стране. Эта ситуация, по словам Мизинцева, вызвана деструктивной политикой официального Киева, а преступные действия киевских властей свидетельствует о полном безразличии к судьбам миллионов украинцев.
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788216929.html
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в мире, украина, харьковская область, киев, ситуация в днр и лнр
Неонацисты проводят в Харьковской области карательные рейды
Мизинцев: неонацисты проводят в Харьковской области карательные рейды