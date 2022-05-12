Неонацисты заблокировали жителей, желающих эвакуироваться в Россию
Мизинцев: неонацисты заблокировали жителей, желающих эвакуироваться в Россию
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное
Эвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное . Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украинские националисты запугивают и издеваются над желающими эвакуироваться на территорию России, ЛНР и ДНР гражданами Украины, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По оценке Минобороны именно киевские власти всячески препятствуют эвакуации граждан: боевики националистических батальонов систематически обстреливают выезды из блокированных ими населенных пунктов, применяя при этом артиллерию и минометы.
"Указанные граждане ищут любые возможности для эвакуации на территорию России, но не могут самостоятельно покинуть населенные пункты, так как выезды из них заблокированы, а сами люди запуганы неонацистами, боятся преследования и физического устранения", - сообщил он.
Он выразил недоумение, почему "цивилизованный Запад" молчит о фактах глумления и издевательств киевского режима над собственным гражданами, которые уже имеют достаточную доказательную базу. Мизинцев подчеркнул, что рано или поздно преступления Киева станут достоянием мировой общественности и будут детально расследованы, а виновные понесут справедливое и заслуженное наказание.