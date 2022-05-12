https://ria.ru/20220512/ukraina-1788216929.html

Неонацисты заблокировали жителей, желающих эвакуироваться в Россию

Неонацисты заблокировали жителей, желающих эвакуироваться в Россию - РИА Новости, 12.05.2022

Неонацисты заблокировали жителей, желающих эвакуироваться в Россию

Украинские националисты запугивают и издеваются над желающими эвакуироваться на территорию России, ЛНР и ДНР гражданами Украины, сообщил в четверг руководитель... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T21:34

2022-05-12T21:34

2022-05-12T21:34

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украинские националисты запугивают и издеваются над желающими эвакуироваться на территорию России, ЛНР и ДНР гражданами Украины, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По оценке Минобороны именно киевские власти всячески препятствуют эвакуации граждан: боевики националистических батальонов систематически обстреливают выезды из блокированных ими населенных пунктов, применяя при этом артиллерию и минометы."Указанные граждане ищут любые возможности для эвакуации на территорию России, но не могут самостоятельно покинуть населенные пункты, так как выезды из них заблокированы, а сами люди запуганы неонацистами, боятся преследования и физического устранения", - сообщил он.Он выразил недоумение, почему "цивилизованный Запад" молчит о фактах глумления и издевательств киевского режима над собственным гражданами, которые уже имеют достаточную доказательную базу. Мизинцев подчеркнул, что рано или поздно преступления Киева станут достоянием мировой общественности и будут детально расследованы, а виновные понесут справедливое и заслуженное наказание.

https://ria.ru/20220512/bezhentsy-1788196941.html

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в мире, россия, киев