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Неонацисты заблокировали жителей, желающих эвакуироваться в Россию - РИА Новости, 12.05.2022
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Неонацисты заблокировали жителей, желающих эвакуироваться в Россию
Неонацисты заблокировали жителей, желающих эвакуироваться в Россию - РИА Новости, 12.05.2022
Неонацисты заблокировали жителей, желающих эвакуироваться в Россию
Украинские националисты запугивают и издеваются над желающими эвакуироваться на территорию России, ЛНР и ДНР гражданами Украины, сообщил в четверг руководитель... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T21:34
2022-05-12T21:34
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киев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украинские националисты запугивают и издеваются над желающими эвакуироваться на территорию России, ЛНР и ДНР гражданами Украины, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По оценке Минобороны именно киевские власти всячески препятствуют эвакуации граждан: боевики националистических батальонов систематически обстреливают выезды из блокированных ими населенных пунктов, применяя при этом артиллерию и минометы."Указанные граждане ищут любые возможности для эвакуации на территорию России, но не могут самостоятельно покинуть населенные пункты, так как выезды из них заблокированы, а сами люди запуганы неонацистами, боятся преследования и физического устранения", - сообщил он.Он выразил недоумение, почему "цивилизованный Запад" молчит о фактах глумления и издевательств киевского режима над собственным гражданами, которые уже имеют достаточную доказательную базу. Мизинцев подчеркнул, что рано или поздно преступления Киева станут достоянием мировой общественности и будут детально расследованы, а виновные понесут справедливое и заслуженное наказание.
https://ria.ru/20220512/bezhentsy-1788196941.html
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в мире, россия, киев
21:34 12.05.2022
 
Неонацисты заблокировали жителей, желающих эвакуироваться в Россию

Мизинцев: неонацисты заблокировали жителей, желающих эвакуироваться в Россию

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украинские националисты запугивают и издеваются над желающими эвакуироваться на территорию России, ЛНР и ДНР гражданами Украины, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По оценке Минобороны именно киевские власти всячески препятствуют эвакуации граждан: боевики националистических батальонов систематически обстреливают выезды из блокированных ими населенных пунктов, применяя при этом артиллерию и минометы.
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"Указанные граждане ищут любые возможности для эвакуации на территорию России, но не могут самостоятельно покинуть населенные пункты, так как выезды из них заблокированы, а сами люди запуганы неонацистами, боятся преследования и физического устранения", - сообщил он.
Он выразил недоумение, почему "цивилизованный Запад" молчит о фактах глумления и издевательств киевского режима над собственным гражданами, которые уже имеют достаточную доказательную базу. Мизинцев подчеркнул, что рано или поздно преступления Киева станут достоянием мировой общественности и будут детально расследованы, а виновные понесут справедливое и заслуженное наказание.
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