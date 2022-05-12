https://ria.ru/20220512/ukraina-1788212934.html

Европейские общественники поддерживают позицию "Единой России" по Украине

Европейские общественники поддерживают позицию "Единой России" по Украине - РИА Новости, 12.05.2022

Европейские общественники поддерживают позицию "Единой России" по Украине

Общественники Германии, Франции, Сербии, Болгарии и других стран поддерживают партию "Единая Россия", необходимо создание международного движения русофилов,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T20:46

2022-05-12T20:46

2022-05-12T20:46

франция

москва

европа

единая россия

андрей климов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778801233_0:264:3171:2048_1920x0_80_0_0_92607d4db28f998ebbfaaf2b3c8bbfc2.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Общественники Германии, Франции, Сербии, Болгарии и других стран поддерживают партию "Единая Россия", необходимо создание международного движения русофилов, сказал зампредседателя комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.Так, поддержку выразили член координационного совета российских соотечественников из Франции, президент ассоциации "Франция-Урал" Дмитрий Де Кошко, глава фракции "Альтернатива для Германии" в ландтаге Баварии Ульрих Зингер, лидер Всемирного объединения сербской диаспоры Драгон Станоевич, главный секретарь болгарского национального движения "Русофилы" Кристина Иванова.Отдельно Климов подчеркнул необходимость создания международного движения русофилов."Глобальный русский мир – это ведь не только Москва и Россия. Вы все могли бы принять участие в этом движении. У нас нет цели бороться с Америкой и Европейским союзом, мы должны бороться за что-то – за равенство наций, языков, симфонию культуры, уважение суверенных прав каждой страны. Если такое движение русофилов будет, нам всем будет проще добиваться мира, безопасности и сотрудничества в Европе", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220505/srednevekove-1787067470.html

франция

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, москва, европа, единая россия, андрей климов