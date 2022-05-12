Европейские общественники поддерживают позицию "Единой России" по Украине
"Единая Россия": европейские общественники поддерживают позицию партии по Украине
Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Общественники Германии, Франции, Сербии, Болгарии и других стран поддерживают партию "Единая Россия", необходимо создание международного движения русофилов, сказал зампредседателя комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"В обращении мы высказали свое видение происходящего в связи с нынешним глобальным политическим кризисом, а также подтвердили свою приверженность тем принципам, на которых, на наш взгляд, можно сначала восстановить, а потом и укрепить мир, безопасность и сотрудничество в Европе", - пояснил Климов.
Так, поддержку выразили член координационного совета российских соотечественников из Франции, президент ассоциации "Франция-Урал" Дмитрий Де Кошко, глава фракции "Альтернатива для Германии" в ландтаге Баварии Ульрих Зингер, лидер Всемирного объединения сербской диаспоры Драгон Станоевич, главный секретарь болгарского национального движения "Русофилы" Кристина Иванова.
Отдельно Климов подчеркнул необходимость создания международного движения русофилов.
"Глобальный русский мир – это ведь не только Москва и Россия. Вы все могли бы принять участие в этом движении. У нас нет цели бороться с Америкой и Европейским союзом, мы должны бороться за что-то – за равенство наций, языков, симфонию культуры, уважение суверенных прав каждой страны. Если такое движение русофилов будет, нам всем будет проще добиваться мира, безопасности и сотрудничества в Европе", - подчеркнул он.