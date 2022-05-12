https://ria.ru/20220512/ukraina-1788206902.html

Российская артиллерия уничтожила пусковую установку ЗРК С-300

Российская артиллерия уничтожила пусковую установку ЗРК С-300 - РИА Новости, 12.05.2022

Российская артиллерия уничтожила пусковую установку ЗРК С-300

Артиллерией РФ уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, поражены 14 пунктов управления украинских войск, семь артиллерийских... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T19:52

2022-05-12T19:52

2022-05-12T20:02

харьковская область

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Артиллерией РФ уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, поражены 14 пунктов управления украинских войск, семь артиллерийских подразделений и 358 районов скопления живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделениями артиллерии поражены 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях и 358 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, в районе населенного пункта Долина Харьковской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300", - заявил он.

https://ria.ru/20220512/obstrel-1788166789.html

харьковская область

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харьковская область