https://ria.ru/20220512/ukraina-1788206902.html
Российская артиллерия уничтожила пусковую установку ЗРК С-300
Российская артиллерия уничтожила пусковую установку ЗРК С-300 - РИА Новости, 12.05.2022
Российская артиллерия уничтожила пусковую установку ЗРК С-300
Артиллерией РФ уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, поражены 14 пунктов управления украинских войск, семь артиллерийских... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:52
2022-05-12T19:52
2022-05-12T20:02
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774999131_0:0:1847:1040_1920x0_80_0_0_e8938a69a66339b7fd93a99921f8fd82.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Артиллерией РФ уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, поражены 14 пунктов управления украинских войск, семь артиллерийских подразделений и 358 районов скопления живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделениями артиллерии поражены 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях и 358 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, в районе населенного пункта Долина Харьковской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300", - заявил он.
https://ria.ru/20220512/obstrel-1788166789.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774999131_182:0:1622:1080_1920x0_80_0_0_bfbd43d9b2c5910a5ee3e1841ba4e905.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область
19:52 12.05.2022 (обновлено: 20:02 12.05.2022)
Российская артиллерия уничтожила пусковую установку ЗРК С-300
Минобороны: артиллерия России уничтожила пусковую установка ЗРК С-300