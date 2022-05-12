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Зеленский не соображает, чем занимается, заявил Кадыров - РИА Новости, 12.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788199161.html
Зеленский не соображает, чем занимается, заявил Кадыров
Зеленский не соображает, чем занимается, заявил Кадыров - РИА Новости, 12.05.2022
Зеленский не соображает, чем занимается, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что считал президента Украины Владимира Зеленского нормальным парнем, но в последнее время он не соображает, чем... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:04
2022-05-12T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 12 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что считал президента Украины Владимира Зеленского нормальным парнем, но в последнее время он не соображает, чем занимается. По мнению Кадырова, поменять в этой стране власть просто, если будет на то указ президента РФ."Отдать свое государство на плацдарм Америки, чтобы они воевали против братьев украинцев – России. Ну как так можно?... Я думал он (Зеленский) нормальный парень, образованный… Он в последнее время вообще не соображает, о чем он говорит и чем он занимается. Вообще смешно, когда он говорит про Крым и Севастополь. Видит, что Россия использовала свою мощь военную – 1%, но все-таки забрала столько территорий, уничтожила столько военно-стратегических объектов. И если будет приказ президента в Украине поменять власть, посадить туда достойных людей – проще простого", - сказал Кадыров на видео, опубликованном в Telegram-канале.Он отметил, что Америка обманывает Украину, продавая старое оружие, добавив при этом, что разочарован этой страной. "Вас Америка обманывает, продает свое старое оружие. Ваши деньги используют против вас; у вас цены куда уходят? И социальная жизнь какой становится?... Я был раньше несколько раз в Украине. Украинским народом я восхищался: красивый, достойный. Чисто было. Даже хотелось еще раз поехать, посмотреть, как турист, но сейчас слушаешь, читаешь все, что они говорят там, пишут и придумывают всякую ерунду, не стесняясь. Вообще, разочарование у меня", - сказал глава региона.Кадыров в своем видео также отметил, что на военных событиях всегда выигрывает не оружие и техника, а пехота и люди. "Я один из тех, кто просит президента навести порядок полностью на территории Украины... Наемники, все инструктора, которые входят в НАТО, там они все находятся. Но у них нет духа. Есть у них оружие, но нужны люди. Всегда выигрывает пехота - не авиация, не артиллерия… Я вас, украинский народ, еще раз прошу - этот наркоман Зеленский – успокойте его. В Верхней, Нижней раде, ВСУ, СБУ, МВД. Ну вас сколько там? В конце концов сядьте за стол и посмотрите вокруг открытыми глазами", - сказал глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
19:04 12.05.2022 (обновлено: 19:05 12.05.2022)
 
Зеленский не соображает, чем занимается, заявил Кадыров

Кадыров заявил, что поменять власть на Украине при наличии приказа будет просто

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 12 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что считал президента Украины Владимира Зеленского нормальным парнем, но в последнее время он не соображает, чем занимается. По мнению Кадырова, поменять в этой стране власть просто, если будет на то указ президента РФ.
"Отдать свое государство на плацдарм Америки, чтобы они воевали против братьев украинцев – России. Ну как так можно?... Я думал он (Зеленский) нормальный парень, образованный… Он в последнее время вообще не соображает, о чем он говорит и чем он занимается. Вообще смешно, когда он говорит про Крым и Севастополь. Видит, что Россия использовала свою мощь военную – 1%, но все-таки забрала столько территорий, уничтожила столько военно-стратегических объектов. И если будет приказ президента в Украине поменять власть, посадить туда достойных людей – проще простого", - сказал Кадыров на видео, опубликованном в Telegram-канале.
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Он отметил, что Америка обманывает Украину, продавая старое оружие, добавив при этом, что разочарован этой страной. "Вас Америка обманывает, продает свое старое оружие. Ваши деньги используют против вас; у вас цены куда уходят? И социальная жизнь какой становится?... Я был раньше несколько раз в Украине. Украинским народом я восхищался: красивый, достойный. Чисто было. Даже хотелось еще раз поехать, посмотреть, как турист, но сейчас слушаешь, читаешь все, что они говорят там, пишут и придумывают всякую ерунду, не стесняясь. Вообще, разочарование у меня", - сказал глава региона.
Кадыров в своем видео также отметил, что на военных событиях всегда выигрывает не оружие и техника, а пехота и люди. "Я один из тех, кто просит президента навести порядок полностью на территории Украины... Наемники, все инструктора, которые входят в НАТО, там они все находятся. Но у них нет духа. Есть у них оружие, но нужны люди. Всегда выигрывает пехота - не авиация, не артиллерия… Я вас, украинский народ, еще раз прошу - этот наркоман Зеленский – успокойте его. В Верхней, Нижней раде, ВСУ, СБУ, МВД. Ну вас сколько там? В конце концов сядьте за стол и посмотрите вокруг открытыми глазами", - сказал глава Чечни.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийРамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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