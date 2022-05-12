Эксперт: Кишинев и Тирасполь стали невольными союзниками из-за Украины
Политический аналитик Чуря: Кишинев и Тирасполь стали невольными союзниками из-за Украины
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 мая — РИА Новости. Кишинев и Тирасполь на фоне ситуации на Украине стали вынужденными сотрудниками, чтобы обеспечить безопасность местных жителей и не допустить обострения ситуации, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на брифинге в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2". В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
"Я бы оценил отношения Кишинева и Тирасполя как вынужденное союзничество, несмотря на то, что стороны придерживаются противоположного видения в вопросах суверенитета Приднестровья. Но желание обеих сторон остаться вне войны совпадает, есть понимание, что для этого нужно минимальное сотрудничество. Поэтому я думаю, что это неявное, вынужденное союзничество преследует цель избежать обострения ситуации, учитывая ситуацию на Украине", - заявил Чуря.
По его словам, несмотря на сближение между сторонами перед лицом общей угрозы, есть и проблема с сохранением привычного формата переговоров.
"Переговорный процесс в формате "5+2" пока существует, его никто не объявляет мертвым, но если Россия продолжит движение по Украине в направлении к границам Молдавии, то у этого формата останется очень мало шансов. Высказывание США и ООН о необходимости сохранения переговорного процесса - это дань моде, они выжидают, не хотят резать по живому, но мне кажется, что подобный формат будет сложно сохранить", - добавил аналитик, отметив, что на смену привычному формате придет другой способ ведения переговоров.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.