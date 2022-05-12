Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: Кишинев и Тирасполь стали невольными союзниками из-за Украины - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788192134.html
Эксперт: Кишинев и Тирасполь стали невольными союзниками из-за Украины
Эксперт: Кишинев и Тирасполь стали невольными союзниками из-за Украины - РИА Новости, 12.05.2022
Эксперт: Кишинев и Тирасполь стали невольными союзниками из-за Украины
Кишинев и Тирасполь на фоне ситуации на Украине стали вынужденными сотрудниками, чтобы обеспечить безопасность местных жителей и не допустить обострения... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:32
2022-05-12T18:32
в мире
збигнев рау
кишинев
украина
тирасполь
обсе
мид польши
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg
КИШИНЕВ, 12 мая — РИА Новости. Кишинев и Тирасполь на фоне ситуации на Украине стали вынужденными сотрудниками, чтобы обеспечить безопасность местных жителей и не допустить обострения ситуации, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на брифинге в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2". В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели."Я бы оценил отношения Кишинева и Тирасполя как вынужденное союзничество, несмотря на то, что стороны придерживаются противоположного видения в вопросах суверенитета Приднестровья. Но желание обеих сторон остаться вне войны совпадает, есть понимание, что для этого нужно минимальное сотрудничество. Поэтому я думаю, что это неявное, вынужденное союзничество преследует цель избежать обострения ситуации, учитывая ситуацию на Украине", - заявил Чуря.По его словам, несмотря на сближение между сторонами перед лицом общей угрозы, есть и проблема с сохранением привычного формата переговоров."Переговорный процесс в формате "5+2" пока существует, его никто не объявляет мертвым, но если Россия продолжит движение по Украине в направлении к границам Молдавии, то у этого формата останется очень мало шансов. Высказывание США и ООН о необходимости сохранения переговорного процесса - это дань моде, они выжидают, не хотят резать по живому, но мне кажется, что подобный формат будет сложно сохранить", - добавил аналитик, отметив, что на смену привычному формате придет другой способ ведения переговоров.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220505/pridnestrove-1786937343.html
https://ria.ru/20220509/vyvod-1787699115.html
кишинев
украина
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_5878c291ffdabd4fade609f84ad09b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, збигнев рау, кишинев, украина, тирасполь, обсе, мид польши, оон
18:32 12.05.2022
 
Эксперт: Кишинев и Тирасполь стали невольными союзниками из-за Украины

Политический аналитик Чуря: Кишинев и Тирасполь стали невольными союзниками из-за Украины

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 мая — РИА Новости. Кишинев и Тирасполь на фоне ситуации на Украине стали вынужденными сотрудниками, чтобы обеспечить безопасность местных жителей и не допустить обострения ситуации, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на брифинге в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2". В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Приднестровье - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 11:08
МИД ПМР призвал Киев и Кишинев избегать эскалации в регионе
"Я бы оценил отношения Кишинева и Тирасполя как вынужденное союзничество, несмотря на то, что стороны придерживаются противоположного видения в вопросах суверенитета Приднестровья. Но желание обеих сторон остаться вне войны совпадает, есть понимание, что для этого нужно минимальное сотрудничество. Поэтому я думаю, что это неявное, вынужденное союзничество преследует цель избежать обострения ситуации, учитывая ситуацию на Украине", - заявил Чуря.
По его словам, несмотря на сближение между сторонами перед лицом общей угрозы, есть и проблема с сохранением привычного формата переговоров.
"Переговорный процесс в формате "5+2" пока существует, его никто не объявляет мертвым, но если Россия продолжит движение по Украине в направлении к границам Молдавии, то у этого формата останется очень мало шансов. Высказывание США и ООН о необходимости сохранения переговорного процесса - это дань моде, они выжидают, не хотят резать по живому, но мне кажется, что подобный формат будет сложно сохранить", - добавил аналитик, отметив, что на смену привычному формате придет другой способ ведения переговоров.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица
9 мая, 21:44
Молдавия через ООН призывает к выводу военных России из Приднестровья
 
В миреЗбигнев РауКишиневУкраинаТираспольОБСЕМИД ПольшиООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала