https://ria.ru/20220512/ukraina-1788179599.html

Министр обороны Британии заявил о скупке советского оружия для Украины

Министр обороны Британии заявил о скупке советского оружия для Украины - РИА Новости, 12.05.2022

Министр обороны Британии заявил о скупке советского оружия для Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон скупает по всему миру советское и российское вооружение, чтобы передать его Украине, пишет газета... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:37

2022-05-12T17:37

2022-05-12T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

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нато

бен уоллес

ситуация в днр и лнр

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ЛОНДОН, 12 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон скупает по всему миру советское и российское вооружение, чтобы передать его Украине, пишет газета Wall Street Journal."Значительная часть министерства обороны и военных атташе ищут (советское и российское вооружение - ред.) по всему миру", - приводит слова Уоллеса издание. По словам главы оборонного ведомства Британии, 23 страны обладают запасами российской техники. "Если вы действительного хотите доставить их украинцам завтра утром, чтобы они могли продолжать воевать, найдите то, на чем они умеют, найдите то, что им нужно", - заявил Уоллес.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220429/slovakiya-1786190206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, украина, россия, нато, бен уоллес, ситуация в днр и лнр