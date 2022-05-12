Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Британии заявил о скупке советского оружия для Украины - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788179599.html
Министр обороны Британии заявил о скупке советского оружия для Украины
Министр обороны Британии заявил о скупке советского оружия для Украины - РИА Новости, 12.05.2022
Министр обороны Британии заявил о скупке советского оружия для Украины
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон скупает по всему миру советское и российское вооружение, чтобы передать его Украине, пишет газета... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:37
2022-05-12T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
россия
нато
бен уоллес
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780617889_0:124:3072:1851_1920x0_80_0_0_441b78315c15ab2cedd1d195ed2730dd.jpg
ЛОНДОН, 12 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон скупает по всему миру советское и российское вооружение, чтобы передать его Украине, пишет газета Wall Street Journal."Значительная часть министерства обороны и военных атташе ищут (советское и российское вооружение - ред.) по всему миру", - приводит слова Уоллеса издание. По словам главы оборонного ведомства Британии, 23 страны обладают запасами российской техники. "Если вы действительного хотите доставить их украинцам завтра утром, чтобы они могли продолжать воевать, найдите то, на чем они умеют, найдите то, что им нужно", - заявил Уоллес.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220429/slovakiya-1786190206.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780617889_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0dc7b2bfcf30e347d0c48be57f6ec1b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина, россия, нато, бен уоллес, ситуация в днр и лнр
17:37 12.05.2022
 
Министр обороны Британии заявил о скупке советского оружия для Украины

Министр обороны Уоллес: Британия скупает для Украины советское и российское оружие

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 12 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон скупает по всему миру советское и российское вооружение, чтобы передать его Украине, пишет газета Wall Street Journal.
"Значительная часть министерства обороны и военных атташе ищут (советское и российское вооружение - ред.) по всему миру", - приводит слова Уоллеса издание. По словам главы оборонного ведомства Британии, 23 страны обладают запасами российской техники. "Если вы действительного хотите доставить их украинцам завтра утром, чтобы они могли продолжать воевать, найдите то, на чем они умеют, найдите то, что им нужно", - заявил Уоллес.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Центральная площадь в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 16:23Специальная военная операция на Украине
В Братиславе готовы вести переговоры о передаче МиГ-29 Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаРоссияНАТОБен УоллесСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала