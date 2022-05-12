https://ria.ru/20220512/ukraina-1788167749.html

Хабек заявил, что предложение Украине вступить в ЕС не должно быть фейковым

Хабек заявил, что предложение Украине вступить в ЕС не должно быть фейковым - РИА Новости, 12.05.2022

Хабек заявил, что предложение Украине вступить в ЕС не должно быть фейковым

Предложение Украине о вступлении в ЕС не должно быть фейковым, нельзя давать обещания, которые нельзя выполнить, заявил на брифинге в Берлине глава минэкономики РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:53

2022-05-12T16:53

2022-05-12T16:53

в мире

украина

евросоюз

роберт хабек

германия

соглашение об ассоциации ес и украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787735003_0:286:3133:2048_1920x0_80_0_0_4407d73a0776a452979bc7679a821588.jpg

БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Предложение Украине о вступлении в ЕС не должно быть фейковым, нельзя давать обещания, которые нельзя выполнить, заявил на брифинге в Берлине глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек."Европа и ЕС в прошлом делали предложения, которые затем не были выполнены. Этого не должно произойти вновь. Важно так организовать этот путь в ЕС, чтобы он был справедливым и открытым, чтобы Украина могла вступить на него и дойти до конца. Об этапах необходимо быстро провести переговоры... Конечно, есть правила для вступления в ЕС. Но это не должно быть алиби или фейковым предложением", - сказал Хабек.Он добавил, что этапы вступления Киева в ЕС должны быть "достижимыми", при этом "нельзя давать фальшивых обещаний, которые не будут сдержаны".Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787828907.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, евросоюз, роберт хабек, германия, соглашение об ассоциации ес и украины