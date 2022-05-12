https://ria.ru/20220512/ukraina-1788167749.html
Хабек заявил, что предложение Украине вступить в ЕС не должно быть фейковым
Хабек заявил, что предложение Украине вступить в ЕС не должно быть фейковым - РИА Новости, 12.05.2022
Хабек заявил, что предложение Украине вступить в ЕС не должно быть фейковым
Предложение Украине о вступлении в ЕС не должно быть фейковым, нельзя давать обещания, которые нельзя выполнить, заявил на брифинге в Берлине глава минэкономики РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:53
2022-05-12T16:53
2022-05-12T16:53
в мире
украина
евросоюз
роберт хабек
германия
соглашение об ассоциации ес и украины
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Предложение Украине о вступлении в ЕС не должно быть фейковым, нельзя давать обещания, которые нельзя выполнить, заявил на брифинге в Берлине глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек."Европа и ЕС в прошлом делали предложения, которые затем не были выполнены. Этого не должно произойти вновь. Важно так организовать этот путь в ЕС, чтобы он был справедливым и открытым, чтобы Украина могла вступить на него и дойти до конца. Об этапах необходимо быстро провести переговоры... Конечно, есть правила для вступления в ЕС. Но это не должно быть алиби или фейковым предложением", - сказал Хабек.Он добавил, что этапы вступления Киева в ЕС должны быть "достижимыми", при этом "нельзя давать фальшивых обещаний, которые не будут сдержаны".Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787828907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, роберт хабек, германия, соглашение об ассоциации ес и украины
Хабек заявил, что предложение Украине вступить в ЕС не должно быть фейковым
Министр экономики ФРГ Хабек: предложение Украине о вступлении в ЕС не должно быть фейковым
БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Предложение Украине о вступлении в ЕС не должно быть фейковым, нельзя давать обещания, которые нельзя выполнить, заявил на брифинге в Берлине глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
"Европа и ЕС
в прошлом делали предложения, которые затем не были выполнены. Этого не должно произойти вновь. Важно так организовать этот путь в ЕС, чтобы он был справедливым и открытым, чтобы Украина
могла вступить на него и дойти до конца. Об этапах необходимо быстро провести переговоры... Конечно, есть правила для вступления в ЕС. Но это не должно быть алиби или фейковым предложением", - сказал Хабек.
Он добавил, что этапы вступления Киева в ЕС должны быть "достижимыми", при этом "нельзя давать фальшивых обещаний, которые не будут сдержаны".
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.