https://ria.ru/20220512/ukraina-1788149609.html

Frontex: более шести миллионов беженцев покинули Украину из-за спецоперации

Frontex: более шести миллионов беженцев покинули Украину из-за спецоперации - РИА Новости, 12.05.2022

Frontex: более шести миллионов беженцев покинули Украину из-за спецоперации

Более 6 миллионов беженцев покинули Украину с начала российской спецоперации, сообщает Европейское агентство по охране внешних границ (Frontex). РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:01

2022-05-12T16:01

2022-05-12T16:01

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

frontex

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787060362_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_d91f8c4450e6bdd13a125df59f38573e.jpg

ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Более 6 миллионов беженцев покинули Украину с начала российской спецоперации, сообщает Европейское агентство по охране внешних границ (Frontex)."Более 6 миллионов беженцев покинули Украину. Из них более 3 миллионов человек прибыли в Польшу и более одного миллиона - в Молдавию", - говорится в сообщении.При этом в последнее время число беженцев, покидающих Украину ежедневно, сократилось в несколько раз. Если в первые 10 дней спецоперации границы ЕС пересекали около 125 тысяч человек, то сейчас это число сократилось до 34 тысяч ежедневно, уточняет Frontex.Также в течение последних 10 дней из стран-членов ЕС на Украину ежедневно выезжали в среднем около 25 тысяч человек. Всего с 24 февраля на Украину въехали около миллиона граждан этой страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786735761.html

https://ria.ru/20220429/bezhentsy-1786056613.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, frontex, евросоюз