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Frontex: более шести миллионов беженцев покинули Украину из-за спецоперации
Frontex: более шести миллионов беженцев покинули Украину из-за спецоперации - РИА Новости, 12.05.2022
Frontex: более шести миллионов беженцев покинули Украину из-за спецоперации
Более 6 миллионов беженцев покинули Украину с начала российской спецоперации, сообщает Европейское агентство по охране внешних границ (Frontex). РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:01
2022-05-12T16:01
2022-05-12T16:01
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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Более 6 миллионов беженцев покинули Украину с начала российской спецоперации, сообщает Европейское агентство по охране внешних границ (Frontex)."Более 6 миллионов беженцев покинули Украину. Из них более 3 миллионов человек прибыли в Польшу и более одного миллиона - в Молдавию", - говорится в сообщении.При этом в последнее время число беженцев, покидающих Украину ежедневно, сократилось в несколько раз. Если в первые 10 дней спецоперации границы ЕС пересекали около 125 тысяч человек, то сейчас это число сократилось до 34 тысяч ежедневно, уточняет Frontex.Также в течение последних 10 дней из стран-членов ЕС на Украину ежедневно выезжали в среднем около 25 тысяч человек. Всего с 24 февраля на Украину въехали около миллиона граждан этой страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786735761.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, frontex, евросоюз
Frontex: более шести миллионов беженцев покинули Украину из-за спецоперации
Frontex: более шести миллионов беженцев покинули Украину с начала российской спецоперации