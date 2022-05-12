https://ria.ru/20220512/ukraina-1788143409.html

В ФАДН назвали причину фактического развала Украины

В ФАДН назвали причину фактического развала Украины - РИА Новости, 12.05.2022

В ФАДН назвали причину фактического развала Украины

Неграмотная национальная политика Украины привела к фактическому расколу страны и вынудила Россию к проведению спецоперации по освобождению республик Донбасса,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:37

2022-05-12T15:37

2022-05-12T15:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

игорь баринов

донбасс

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Неграмотная национальная политика Украины привела к фактическому расколу страны и вынудила Россию к проведению спецоперации по освобождению республик Донбасса, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.По его мнению, именно эта политика заставила жителей Луганской и Донецкой народных республик в 2014 году сказать, что они не собираются мириться с этой идеологией, а хотят растить своих детей и разговаривать на русском языке."И именно это привело к тому, что мы вынуждены были все-таки начать специальную операцию", - добавил глава ФАДН.Он уточнил, что именно связи по этническому, национальному признаку работают всегда, при любых обстоятельствах, в том числе в условиях боевых действий."Поэтому будем организовывать контакты с диаспорами, общинами армянскими, греческими, еврейскими, которые работают на вновь освобожденных территориях", - сообщил Баринов.

https://ria.ru/20220512/ukraina-1788091841.html

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донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), игорь баринов, донбасс