https://ria.ru/20220512/ukraina-1788143409.html
В ФАДН назвали причину фактического развала Украины
В ФАДН назвали причину фактического развала Украины - РИА Новости, 12.05.2022
В ФАДН назвали причину фактического развала Украины
Неграмотная национальная политика Украины привела к фактическому расколу страны и вынудила Россию к проведению спецоперации по освобождению республик Донбасса,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:37
2022-05-12T15:37
2022-05-12T15:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
игорь баринов
донбасс
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Неграмотная национальная политика Украины привела к фактическому расколу страны и вынудила Россию к проведению спецоперации по освобождению республик Донбасса, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.По его мнению, именно эта политика заставила жителей Луганской и Донецкой народных республик в 2014 году сказать, что они не собираются мириться с этой идеологией, а хотят растить своих детей и разговаривать на русском языке."И именно это привело к тому, что мы вынуждены были все-таки начать специальную операцию", - добавил глава ФАДН.Он уточнил, что именно связи по этническому, национальному признаку работают всегда, при любых обстоятельствах, в том числе в условиях боевых действий."Поэтому будем организовывать контакты с диаспорами, общинами армянскими, греческими, еврейскими, которые работают на вновь освобожденных территориях", - сообщил Баринов.
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788091841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), игорь баринов, донбасс
В ФАДН назвали причину фактического развала Украины
Глава ФАДН Баринов: неграмотная национальная политика Украины привела к расколу страны
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Неграмотная национальная политика Украины привела к фактическому расколу страны и вынудила Россию к проведению спецоперации по освобождению республик Донбасса, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.
"Неграмотное, а может быть, и предвзятое выстраивание национальной политики на Украине
привело к тому, что страна фактически рассыпается, раскалывается на отдельные составляющие", - сказал Баринов.
По его мнению, именно эта политика заставила жителей Луганской и Донецкой народных республик
в 2014 году сказать, что они не собираются мириться с этой идеологией, а хотят растить своих детей и разговаривать на русском языке.
"И именно это привело к тому, что мы вынуждены были все-таки начать специальную операцию", - добавил глава ФАДН
.
Он уточнил, что именно связи по этническому, национальному признаку работают всегда, при любых обстоятельствах, в том числе в условиях боевых действий.
"Поэтому будем организовывать контакты с диаспорами, общинами армянскими, греческими, еврейскими, которые работают на вновь освобожденных территориях", - сообщил Баринов.