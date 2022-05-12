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В ФАДН назвали причину фактического развала Украины - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788143409.html
В ФАДН назвали причину фактического развала Украины
В ФАДН назвали причину фактического развала Украины - РИА Новости, 12.05.2022
В ФАДН назвали причину фактического развала Украины
Неграмотная национальная политика Украины привела к фактическому расколу страны и вынудила Россию к проведению спецоперации по освобождению республик Донбасса,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:37
2022-05-12T15:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
игорь баринов
донбасс
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Неграмотная национальная политика Украины привела к фактическому расколу страны и вынудила Россию к проведению спецоперации по освобождению республик Донбасса, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.По его мнению, именно эта политика заставила жителей Луганской и Донецкой народных республик в 2014 году сказать, что они не собираются мириться с этой идеологией, а хотят растить своих детей и разговаривать на русском языке."И именно это привело к тому, что мы вынуждены были все-таки начать специальную операцию", - добавил глава ФАДН.Он уточнил, что именно связи по этническому, национальному признаку работают всегда, при любых обстоятельствах, в том числе в условиях боевых действий."Поэтому будем организовывать контакты с диаспорами, общинами армянскими, греческими, еврейскими, которые работают на вновь освобожденных территориях", - сообщил Баринов.
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в мире, украина, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), игорь баринов, донбасс
15:37 12.05.2022
 
В ФАДН назвали причину фактического развала Украины

Глава ФАДН Баринов: неграмотная национальная политика Украины привела к расколу страны

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в Мариуполе
Разрушенные здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Неграмотная национальная политика Украины привела к фактическому расколу страны и вынудила Россию к проведению спецоперации по освобождению республик Донбасса, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.
"Неграмотное, а может быть, и предвзятое выстраивание национальной политики на Украине привело к тому, что страна фактически рассыпается, раскалывается на отдельные составляющие", - сказал Баринов.
По его мнению, именно эта политика заставила жителей Луганской и Донецкой народных республик в 2014 году сказать, что они не собираются мириться с этой идеологией, а хотят растить своих детей и разговаривать на русском языке.
"И именно это привело к тому, что мы вынуждены были все-таки начать специальную операцию", - добавил глава ФАДН.
Он уточнил, что именно связи по этническому, национальному признаку работают всегда, при любых обстоятельствах, в том числе в условиях боевых действий.
"Поэтому будем организовывать контакты с диаспорами, общинами армянскими, греческими, еврейскими, которые работают на вновь освобожденных территориях", - сообщил Баринов.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12:39Специальная военная операция на Украине
Россия сделала все, чтобы не проводить операцию на Украине, заявил Песков
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)Игорь БариновДонбасс
 
 
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