https://ria.ru/20220512/ukraina-1788136263.html
Европейский совет обсудит заявку Украины на вступление в ЕС
Европейский совет обсудит заявку Украины на вступление в ЕС - РИА Новости, 12.05.2022
Европейский совет обсудит заявку Украины на вступление в ЕС
Заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Евросовете в июне, сообщил в четверг представитель МИД Франции. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:13
2022-05-12T15:13
2022-05-12T16:49
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европарламент
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ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Евросовете в июне, сообщил в четверг представитель МИД Франции."Заявка Украины на вступление в ЕС, которая в настоящее время рассматривается Европейской комиссией, будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне", - заявил представитель французского внешнеполитического ведомства на брифинге.Украинский лидер Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.
https://ria.ru/20220510/evrokomissiya-1787766742.html
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в мире, евросоюз, украина, владимир зеленский, грузия, молдавия, европейский совет, европарламент
15:13 12.05.2022 (обновлено: 16:49 12.05.2022)
Европейский совет обсудит заявку Украины на вступление в ЕС
МИД Франции: заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться в Евросовете в июне