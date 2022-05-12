https://ria.ru/20220512/ukraina-1788136263.html

Европейский совет обсудит заявку Украины на вступление в ЕС

Европейский совет обсудит заявку Украины на вступление в ЕС - РИА Новости, 12.05.2022

Европейский совет обсудит заявку Украины на вступление в ЕС

Заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Евросовете в июне, сообщил в четверг представитель МИД Франции. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:13

2022-05-12T15:13

2022-05-12T16:49

в мире

евросоюз

украина

владимир зеленский

грузия

молдавия

европейский совет

европарламент

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ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Евросовете в июне, сообщил в четверг представитель МИД Франции."Заявка Украины на вступление в ЕС, которая в настоящее время рассматривается Европейской комиссией, будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне", - заявил представитель французского внешнеполитического ведомства на брифинге.Украинский лидер Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.

https://ria.ru/20220510/evrokomissiya-1787766742.html

украина

грузия

молдавия

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в мире, евросоюз, украина, владимир зеленский, грузия, молдавия, европейский совет, европарламент