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Европейский совет обсудит заявку Украины на вступление в ЕС - РИА Новости, 12.05.2022
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Европейский совет обсудит заявку Украины на вступление в ЕС
Европейский совет обсудит заявку Украины на вступление в ЕС - РИА Новости, 12.05.2022
Европейский совет обсудит заявку Украины на вступление в ЕС
Заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Евросовете в июне, сообщил в четверг представитель МИД Франции. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:13
2022-05-12T16:49
в мире
евросоюз
украина
владимир зеленский
грузия
молдавия
европейский совет
европарламент
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ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Евросовете в июне, сообщил в четверг представитель МИД Франции."Заявка Украины на вступление в ЕС, которая в настоящее время рассматривается Европейской комиссией, будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне", - заявил представитель французского внешнеполитического ведомства на брифинге.Украинский лидер Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.
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в мире, евросоюз, украина, владимир зеленский, грузия, молдавия, европейский совет, европарламент
15:13 12.05.2022 (обновлено: 16:49 12.05.2022)
 
Европейский совет обсудит заявку Украины на вступление в ЕС

МИД Франции: заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться в Евросовете в июне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Совет в Брюсселе
Европейский Совет в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Европейский Совет в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Евросовете в июне, сообщил в четверг представитель МИД Франции.
"Заявка Украины на вступление в ЕС, которая в настоящее время рассматривается Европейской комиссией, будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне", - заявил представитель французского внешнеполитического ведомства на брифинге.
Украинский лидер Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 16:21
Еврокомиссия получила ответы Украины на опросник о членстве в ЕС
 
В миреЕвросоюзУкраинаВладимир ЗеленскийГрузияМолдавияЕвропейский советЕвропарламент
 
 
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