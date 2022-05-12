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СМИ: в США призвали создать морской коридор для вывоза зерна с Украины - РИА Новости, 12.05.2022
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СМИ: в США призвали создать морской коридор для вывоза зерна с Украины
СМИ: в США призвали создать морской коридор для вывоза зерна с Украины - РИА Новости, 12.05.2022
СМИ: в США призвали создать морской коридор для вывоза зерна с Украины
Американские законодатели призывают администрацию президента США Джо Байдена создать гуманитарный коридор в Черном море, чтобы организовать поставки миллионов... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:33
2022-05-12T14:58
в мире
антониу гутерриш
украина
сша
вашингтон (штат)
оон
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Американские законодатели призывают администрацию президента США Джо Байдена создать гуманитарный коридор в Черном море, чтобы организовать поставки миллионов тонн зерна, "заблокированных" на территории Украины, сообщает издание Politico.Ранее Байден заявлял, что Вашингтон совместно с союзниками ищет возможности возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.По утверждению газеты, в настоящий момент миллионы тонн пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла "заблокированы" на Украине, местные фермеры готовятся к сбору урожая, однако им негде будет его хранить, если они не смогут отправить его за границу. Главной проблемой издание считает прекращение работы украинских портов в связи с кризисом в регионе.Как пишет газета, законодатели США и международные наблюдатели считают морской коридор единственным способом поставить достаточный объем продовольствия в условиях "заоблачных глобальных расходов на продовольствие и доставку". По мнению двухпартийной группы законодателей, у Вашингтона сейчас есть "узкое окно для действий", поскольку ситуация на Украине ухудшается.Некоторые сенаторы опасаются, что Одесский порт не сможет возобновить работу по отгрузке зерна в ближайшие несколько месяцев, пишет газета.По словам представителей администрации Байдена, Белый Дом изучает варианты управления поставками зерна. Тем не менее, пишет газета, создание наземных маршрутов для доставки украинского зерна потребует больших финансовых затрат и займет много времени. Кроме того, наземный транспорт все равно не сможет реализовать поставки в том объеме, в котором они осуществляются через морские порты, говорится в статье.На долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла, напоминал ранее генсек ООН Антониу Гутерриш. Зерно из этих двух стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире. На их долю приходится более трети пшеницы, импортируемой в 45 наименее развитых стран, отмечал генсек ООН.
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в мире, антониу гутерриш, украина, сша, вашингтон (штат), оон
14:33 12.05.2022 (обновлено: 14:58 12.05.2022)
 
СМИ: в США призвали создать морской коридор для вывоза зерна с Украины

Politico: сенаторы просят Байдена создать морской коридор для поставок зерна с Украины

© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Американские законодатели призывают администрацию президента США Джо Байдена создать гуманитарный коридор в Черном море, чтобы организовать поставки миллионов тонн зерна, "заблокированных" на территории Украины, сообщает издание Politico.
Ранее Байден заявлял, что Вашингтон совместно с союзниками ищет возможности возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
По утверждению газеты, в настоящий момент миллионы тонн пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла "заблокированы" на Украине, местные фермеры готовятся к сбору урожая, однако им негде будет его хранить, если они не смогут отправить его за границу. Главной проблемой издание считает прекращение работы украинских портов в связи с кризисом в регионе.
Как пишет газета, законодатели США и международные наблюдатели считают морской коридор единственным способом поставить достаточный объем продовольствия в условиях "заоблачных глобальных расходов на продовольствие и доставку". По мнению двухпартийной группы законодателей, у Вашингтона сейчас есть "узкое окно для действий", поскольку ситуация на Украине ухудшается.
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Премьер Италии высказался за освобождение портов Украины для вывоза зерна
Некоторые сенаторы опасаются, что Одесский порт не сможет возобновить работу по отгрузке зерна в ближайшие несколько месяцев, пишет газета.
По словам представителей администрации Байдена, Белый Дом изучает варианты управления поставками зерна. Тем не менее, пишет газета, создание наземных маршрутов для доставки украинского зерна потребует больших финансовых затрат и займет много времени. Кроме того, наземный транспорт все равно не сможет реализовать поставки в том объеме, в котором они осуществляются через морские порты, говорится в статье.
На долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла, напоминал ранее генсек ООН Антониу Гутерриш. Зерно из этих двух стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире. На их долю приходится более трети пшеницы, импортируемой в 45 наименее развитых стран, отмечал генсек ООН.
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В миреАнтониу ГутерришУкраинаСШАВашингтон (штат)ООН
 
 
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