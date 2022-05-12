https://ria.ru/20220512/ukraina-1788120458.html

Итальянский генерал заявил, что кризис на Украине может длиться годами

Итальянский генерал заявил, что кризис на Украине может длиться годами - РИА Новости, 12.05.2022

Итальянский генерал заявил, что кризис на Украине может длиться годами

Кризис на Украине может затянуться на годы, считает председатель Военного комитета Евросоюза, итальянский генерал Клаудио Грациано. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:25

2022-05-12T14:25

2022-05-12T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

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нато

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РИМ, 12 мая – РИА Новости. Кризис на Украине может затянуться на годы, считает председатель Военного комитета Евросоюза, итальянский генерал Клаудио Грациано.Как он заявил в интервью газете Corriere della Sera, "существует реальная опасность", что кризис "может длиться годами".Накануне газета il Messaggero сообщила, что Италия подготовила третий межведомственный декрет с новым пакетом военной помощи Украине. В него, как ожидается, войдут бронеавтомобили Lince, системы борьбе с беспилотниками Guardian, минометы, разведывательные дроны. Детали документа остаются под грифом секретности.В марте парламент Италии одобрил правительственный законопроект, который предусматривает предоставление разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. Для одобрения "декрета по Украине" в Сенате правительству Марио Драги пришлось увязать принятие данного документа, вызвавшего неоднозначные оценки общественности и ряда парламентариев, с голосованием о доверии кабинету министров. Вместе с тем, согласование отдельных пакетов военных не требует голосования в парламенте, что вызывает недовольство среди отдельных представителей правящей коалиции, в частности, в партии "Лига" и в "Движении 5 звезд"РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220512/ukraina-1788107272.html

https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, италия, украина, нато