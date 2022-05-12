https://ria.ru/20220512/ukraina-1788107272.html

Боррель призвал увеличить военную помощь Киеву, пишут СМИ

Боррель призвал увеличить военную помощь Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2022

Боррель призвал увеличить военную помощь Киеву, пишут СМИ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призывает страны-члены ЕС увеличить финансируемый блоком объем военной помощи Украине на 500 миллионов евро, до 2... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:31

2022-05-12T13:31

2022-05-12T13:31

специальная военная операция на украине

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украина

германия

евросоюз

жозеп боррель

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призывает страны-члены ЕС увеличить финансируемый блоком объем военной помощи Украине на 500 миллионов евро, до 2 миллиардов евро, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.По сообщению агентства, Боррель "подталкивает страны-члены (ЕС) к увеличению объема военной помощи Украине, которую блок будет финансировать, на 500 миллионов евро (522 миллиона долларов), до двух миллиардов евро".Отмечается, что страны ЕС пока еще не дали своего согласия на данное предложение, причем одним из противников этой идеи на прошедшей на этой неделе встрече стала Германия. Расходы стран-членов ЕС на поставки Украине военной помощи возмещает Европейский фонд мира (EPF), подчеркнуло агентство.Представитель Борреля отказался предоставить комментарий, говорится в публикации. Также отмечается, что, как ожидается, предложение о выделении дополнительного объема средств будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС на следующей неделе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, евросоюз, жозеп боррель