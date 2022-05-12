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Боррель призвал увеличить военную помощь Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Боррель призвал увеличить военную помощь Киеву, пишут СМИ
Боррель призвал увеличить военную помощь Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2022
Боррель призвал увеличить военную помощь Киеву, пишут СМИ
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призывает страны-члены ЕС увеличить финансируемый блоком объем военной помощи Украине на 500 миллионов евро, до 2... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:31
2022-05-12T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
евросоюз
жозеп боррель
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призывает страны-члены ЕС увеличить финансируемый блоком объем военной помощи Украине на 500 миллионов евро, до 2 миллиардов евро, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.По сообщению агентства, Боррель "подталкивает страны-члены (ЕС) к увеличению объема военной помощи Украине, которую блок будет финансировать, на 500 миллионов евро (522 миллиона долларов), до двух миллиардов евро".Отмечается, что страны ЕС пока еще не дали своего согласия на данное предложение, причем одним из противников этой идеи на прошедшей на этой неделе встрече стала Германия. Расходы стран-членов ЕС на поставки Украине военной помощи возмещает Европейский фонд мира (EPF), подчеркнуло агентство.Представитель Борреля отказался предоставить комментарий, говорится в публикации. Также отмечается, что, как ожидается, предложение о выделении дополнительного объема средств будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС на следующей неделе.
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в мире, украина, германия, евросоюз, жозеп боррель
13:31 12.05.2022
 
Боррель призвал увеличить военную помощь Киеву, пишут СМИ

Bloomberg: Боррель призвал ЕС увеличить объем военной помощи Киеву до двух миллиардов евро

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призывает страны-члены ЕС увеличить финансируемый блоком объем военной помощи Украине на 500 миллионов евро, до 2 миллиардов евро, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По сообщению агентства, Боррель "подталкивает страны-члены (ЕС) к увеличению объема военной помощи Украине, которую блок будет финансировать, на 500 миллионов евро (522 миллиона долларов), до двух миллиардов евро".
Отмечается, что страны ЕС пока еще не дали своего согласия на данное предложение, причем одним из противников этой идеи на прошедшей на этой неделе встрече стала Германия. Расходы стран-членов ЕС на поставки Украине военной помощи возмещает Европейский фонд мира (EPF), подчеркнуло агентство.
Представитель Борреля отказался предоставить комментарий, говорится в публикации. Также отмечается, что, как ожидается, предложение о выделении дополнительного объема средств будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС на следующей неделе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияЕвросоюзЖозеп Боррель
 
 
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