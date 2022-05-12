https://ria.ru/20220512/ukraina-1788103465.html
ВЭБ прокомментировал изъятие активов Украиной
ВЭБ прокомментировал изъятие активов Украиной - РИА Новости, 12.05.2022
ВЭБ прокомментировал изъятие активов Украиной
Госкорпорация ВЭБ будет в международных судах решать вопросы компенсации убытков из-за экспроприации активов Украиной, сообщили в пресс-службе ВЭБ. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:13
2022-05-12T13:13
2022-05-12T13:20
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ будет в международных судах решать вопросы компенсации убытков из-за экспроприации активов Украиной, сообщили в пресс-службе ВЭБ."Любые экспроприированные активы и вопросы компенсации убытков будут разрешены в международных арбитражных инстанциях", - сообщили в госкорпорации, комментируя информацию об изъятии прав собственности ВЭБа на Украине.ВЭБ также напомнили, что "Стокгольмский суд признал ВЭБ независимым инвестором, а не госорганом или частью государства".Ранее в четверг сообщалось, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка России и ВЭБ.РФ на Украине. Изъятию подлежат также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа.
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экономика, вэб.рф (вэб), украина, россия, сбербанк россии
13:13 12.05.2022 (обновлено: 13:20 12.05.2022)
ВЭБ прокомментировал изъятие активов Украиной
ВЭБ обратится в международный суд за компенсацией убытков из-за изъятия активов Украиной