https://ria.ru/20220512/ukraina-1788103465.html

ВЭБ прокомментировал изъятие активов Украиной

ВЭБ прокомментировал изъятие активов Украиной - РИА Новости, 12.05.2022

ВЭБ прокомментировал изъятие активов Украиной

Госкорпорация ВЭБ будет в международных судах решать вопросы компенсации убытков из-за экспроприации активов Украиной, сообщили в пресс-службе ВЭБ. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:13

2022-05-12T13:13

2022-05-12T13:20

экономика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ будет в международных судах решать вопросы компенсации убытков из-за экспроприации активов Украиной, сообщили в пресс-службе ВЭБ."Любые экспроприированные активы и вопросы компенсации убытков будут разрешены в международных арбитражных инстанциях", - сообщили в госкорпорации, комментируя информацию об изъятии прав собственности ВЭБа на Украине.ВЭБ также напомнили, что "Стокгольмский суд признал ВЭБ независимым инвестором, а не госорганом или частью государства".Ранее в четверг сообщалось, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка России и ВЭБ.РФ на Украине. Изъятию подлежат также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа.

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экономика, вэб.рф (вэб), украина, россия, сбербанк россии