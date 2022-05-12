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ВЭБ прокомментировал изъятие активов Украиной - РИА Новости, 12.05.2022
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ВЭБ прокомментировал изъятие активов Украиной
ВЭБ прокомментировал изъятие активов Украиной - РИА Новости, 12.05.2022
ВЭБ прокомментировал изъятие активов Украиной
Госкорпорация ВЭБ будет в международных судах решать вопросы компенсации убытков из-за экспроприации активов Украиной, сообщили в пресс-службе ВЭБ. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:13
2022-05-12T13:20
экономика
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украина
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ будет в международных судах решать вопросы компенсации убытков из-за экспроприации активов Украиной, сообщили в пресс-службе ВЭБ."Любые экспроприированные активы и вопросы компенсации убытков будут разрешены в международных арбитражных инстанциях", - сообщили в госкорпорации, комментируя информацию об изъятии прав собственности ВЭБа на Украине.ВЭБ также напомнили, что "Стокгольмский суд признал ВЭБ независимым инвестором, а не госорганом или частью государства".Ранее в четверг сообщалось, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка России и ВЭБ.РФ на Украине. Изъятию подлежат также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа.
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экономика, вэб.рф (вэб), украина, россия, сбербанк россии
13:13 12.05.2022 (обновлено: 13:20 12.05.2022)
 
ВЭБ прокомментировал изъятие активов Украиной

ВЭБ обратится в международный суд за компенсацией убытков из-за изъятия активов Украиной

© "ВЭБ.РФ"Офис "ВЭБ.РФ"
Офис ВЭБ.РФ
© "ВЭБ.РФ"
Офис "ВЭБ.РФ". Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ будет в международных судах решать вопросы компенсации убытков из-за экспроприации активов Украиной, сообщили в пресс-службе ВЭБ.
"Любые экспроприированные активы и вопросы компенсации убытков будут разрешены в международных арбитражных инстанциях", - сообщили в госкорпорации, комментируя информацию об изъятии прав собственности ВЭБа на Украине.
ВЭБ также напомнили, что "Стокгольмский суд признал ВЭБ независимым инвестором, а не госорганом или частью государства".
Ранее в четверг сообщалось, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка России и ВЭБ.РФ на Украине. Изъятию подлежат также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа.
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12:15Специальная военная операция на Украине
СНБО изымет находящиеся на Украине активы Сбербанка и ВЭБ.РФ
 
ЭкономикаВЭБ.РФ (ВЭБ)УкраинаРоссияСбербанк России
 
 
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