https://ria.ru/20220512/ukraina-1788099486.html

Украинские войска за пять минут выпустили 30 ракет из "Града" по Горловке

Украинские войска за пять минут выпустили 30 ракет из "Града" по Горловке - РИА Новости, 12.05.2022

Украинские войска за пять минут выпустили 30 ракет из "Града" по Горловке

Украинские войска за пять минут выпустили 30 ракет из РСЗО "Град" и шесть мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в Горловке, сообщает... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:01

2022-05-12T13:01

2022-05-12T13:05

специальная военная операция на украине

украина

россия

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горловка

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стирол

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ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 30 ракет из РСЗО "Град" и шесть мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск (шахта "Южная") – населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 6 мин калибром 120 мм; 12:10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 30 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/donbass-1788094351.html

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украина, россия, днр, владимир путин, горловка, донбасс, стирол, telegram (приложение)