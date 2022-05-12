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Украинские войска за пять минут выпустили 30 ракет из "Града" по Горловке - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788099486.html
Украинские войска за пять минут выпустили 30 ракет из "Града" по Горловке
Украинские войска за пять минут выпустили 30 ракет из "Града" по Горловке - РИА Новости, 12.05.2022
Украинские войска за пять минут выпустили 30 ракет из "Града" по Горловке
Украинские войска за пять минут выпустили 30 ракет из РСЗО "Град" и шесть мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в Горловке, сообщает... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:01
2022-05-12T13:05
специальная военная операция на украине
украина
россия
днр
владимир путин
горловка
донбасс
стирол
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ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 30 ракет из РСЗО "Град" и шесть мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск (шахта "Южная") – населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 6 мин калибром 120 мм; 12:10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 30 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, россия, днр, владимир путин, горловка, донбасс, стирол, telegram (приложение)
13:01 12.05.2022 (обновлено: 13:05 12.05.2022)
 
Украинские войска за пять минут выпустили 30 ракет из "Града" по Горловке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили за пять минут 30 ракет из "Града" по Горловке

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские войска
Украинские войска - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские войска. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 30 ракет из РСЗО "Град" и шесть мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск (шахта "Южная") – населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 6 мин калибром 120 мм; 12:10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 30 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12:46Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДНРВладимир ПутинГорловкаДонбассСтиролTelegram (приложение)
 
 
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