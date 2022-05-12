https://ria.ru/20220512/ukraina-1788069219.html

Кадыров рассказал о пленных на заводе "Заря" в ЛНР

Кадыров рассказал о пленных на заводе "Заря" в ЛНР - РИА Новости, 12.05.2022

Кадыров рассказал о пленных на заводе "Заря" в ЛНР

На пороховом заводе "Заря" в ЛНР взяли в плен бойцов территориальной обороны Украины, сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:11

2022-05-12T11:11

2022-05-12T12:33

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

рамзан кадыров

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786346128_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6299c15ed0300f7fa401f1276226be93.jpg

ГРОЗНЫЙ, 12 мая — РИА Новости. На пороховом заводе "Заря" в ЛНР взяли в плен бойцов территориальной обороны Украины, сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."В результате захвата завода "Заря" в районе населенного пункта Воеводовка наши бойцы уничтожили значительную часть живой силы противника, обратив оставшихся в позорное бегство, а также взяли в плен несколько бойцов теробороны Украины. <…> Они оказались умнее и сложили оружие и поэтому будут жить. Им дадут возможность сообщить близким, которых они не видели два месяца, что они живы и здоровы", — написал он.По словам Кадырова, еще одна группа пленных оказалась пожарной бригадой."Никто не удосужился их эвакуировать или сообщить о приближении российских войск. Этим ребятам повезло, что российские военные сначала думают и затем стреляют, а не наоборот. А иначе не стояли бы живыми", — добавил глава Чечни.Он отметил, что задержанным предстоит проверка, и гарантировал им жизнь и человеческое отношение.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/ukraina-1788042324.html

https://ria.ru/20220512/ukraina-1788047909.html

https://ria.ru/20220512/ukraina-1788042135.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, рамзан кадыров, донбасс