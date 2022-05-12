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Кадыров рассказал о пленных на заводе "Заря" в ЛНР - РИА Новости, 12.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Кадыров рассказал о пленных на заводе "Заря" в ЛНР
Кадыров рассказал о пленных на заводе "Заря" в ЛНР - РИА Новости, 12.05.2022
Кадыров рассказал о пленных на заводе "Заря" в ЛНР
На пороховом заводе "Заря" в ЛНР взяли в плен бойцов территориальной обороны Украины, сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:11
2022-05-12T12:33
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
рамзан кадыров
донбасс
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ГРОЗНЫЙ, 12 мая — РИА Новости. На пороховом заводе "Заря" в ЛНР взяли в плен бойцов территориальной обороны Украины, сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."В результате захвата завода "Заря" в районе населенного пункта Воеводовка наши бойцы уничтожили значительную часть живой силы противника, обратив оставшихся в позорное бегство, а также взяли в плен несколько бойцов теробороны Украины. &lt;…&gt; Они оказались умнее и сложили оружие и поэтому будут жить. Им дадут возможность сообщить близким, которых они не видели два месяца, что они живы и здоровы", — написал он.По словам Кадырова, еще одна группа пленных оказалась пожарной бригадой."Никто не удосужился их эвакуировать или сообщить о приближении российских войск. Этим ребятам повезло, что российские военные сначала думают и затем стреляют, а не наоборот. А иначе не стояли бы живыми", — добавил глава Чечни.Он отметил, что задержанным предстоит проверка, и гарантировал им жизнь и человеческое отношение.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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безопасность, украина, рамзан кадыров, донбасс
11:11 12.05.2022 (обновлено: 12:33 12.05.2022)
 
Кадыров рассказал о пленных на заводе "Заря" в ЛНР

Кадыров: взятым в плен на заводе "Заря" бойцам теробороны дадут сообщить родным, что живы

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на территории промышленной зоны города Рубежное
Военнослужащие на территории промышленной зоны города Рубежное - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащие на территории промышленной зоны города Рубежное. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 12 мая — РИА Новости. На пороховом заводе "Заря" в ЛНР взяли в плен бойцов территориальной обороны Украины, сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В результате захвата завода "Заря" в районе населенного пункта Воеводовка наши бойцы уничтожили значительную часть живой силы противника, обратив оставшихся в позорное бегство, а также взяли в плен несколько бойцов теробороны Украины. <…> Они оказались умнее и сложили оружие и поэтому будут жить. Им дадут возможность сообщить близким, которых они не видели два месяца, что они живы и здоровы", — написал он.
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По словам Кадырова, еще одна группа пленных оказалась пожарной бригадой.
"Никто не удосужился их эвакуировать или сообщить о приближении российских войск. Этим ребятам повезло, что российские военные сначала думают и затем стреляют, а не наоборот. А иначе не стояли бы живыми", — добавил глава Чечни.
Он отметил, что задержанным предстоит проверка, и гарантировал им жизнь и человеческое отношение.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Артиллерист ВСУ заявил, что командование бросило бойцов без снарядов и еды
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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