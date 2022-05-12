https://ria.ru/20220512/ukraina-1788067387.html

Силы ДНР за сутки поразили более 80 огневых точек ВСУ

Силы ДНР за сутки поразили более 80 огневых точек ВСУ - РИА Новости, 12.05.2022

Силы ДНР за сутки поразили более 80 огневых точек ВСУ

Благодаря официальному боту обратной связи Народной милиции ДНР силы республики за сутки поразили более 80 огневых точек украинских войск, уничтожили более 30... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:06

2022-05-12T11:06

2022-05-12T11:47

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Благодаря официальному боту обратной связи Народной милиции ДНР силы республики за сутки поразили более 80 огневых точек украинских войск, уничтожили более 30 полевых артиллерийских складов.По данным Народной милиции, за прошедшие сутки пятеро украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/dnr-1788060713.html

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украина, россия, днр