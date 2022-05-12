https://ria.ru/20220512/ukraina-1788067387.html
Силы ДНР за сутки поразили более 80 огневых точек ВСУ
Силы ДНР за сутки поразили более 80 огневых точек ВСУ - РИА Новости, 12.05.2022
Силы ДНР за сутки поразили более 80 огневых точек ВСУ
Благодаря официальному боту обратной связи Народной милиции ДНР силы республики за сутки поразили более 80 огневых точек украинских войск, уничтожили более 30... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:06
2022-05-12T11:06
2022-05-12T11:47
специальная военная операция на украине
украина
россия
днр
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Благодаря официальному боту обратной связи Народной милиции ДНР силы республики за сутки поразили более 80 огневых точек украинских войск, уничтожили более 30 полевых артиллерийских складов.По данным Народной милиции, за прошедшие сутки пятеро украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/dnr-1788060713.html
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украина, россия, днр
11:06 12.05.2022 (обновлено: 11:47 12.05.2022)
Силы ДНР за сутки поразили более 80 огневых точек ВСУ
Народная милиция: за сутки силы ДНР поразили более 80 огневых точек украинских войск