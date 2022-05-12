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Ракетные войска уничтожили украинский С-300 и два склада боеприпасов - РИА Новости, 12.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788064394.html
Ракетные войска уничтожили украинский С-300 и два склада боеприпасов
Ракетные войска уничтожили украинский С-300 и два склада боеприпасов - РИА Новости, 12.05.2022
Ракетные войска уничтожили украинский С-300 и два склада боеприпасов
Российские ракетные войска уничтожили на Украине зенитный ракетный комплекс и пусковые установки реактивных систем залпового огня, сообщил на брифинге... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:55
2022-05-12T13:26
безопасность
зрк с-300
вооруженные силы украины
харьковская область
украина
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские ракетные войска уничтожили на Украине зенитный ракетный комплекс и пусковые установки реактивных систем залпового огня, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Кроме того, российская авиация уничтожила радиолокационную станцию наведения С-300 в районе Одессы, склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области, а также поразила 120 районов сосредоточения техники и украинских войск."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов", — продолжил Конашенков.Он добавил, что уничтожены более 320 националистов, повреждены 72 единицы военной техники.Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе 13 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", и перехватили 14 реактивных снарядов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
харьковская область
украина
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Конашенков: в районе Одессы уничтожена станция наведения украинского ЗРК С-300
Российская авиация в ходе специальной военной операции на Украине в течение суток уничтожила радиолокационную станцию наведения зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, склад с вооружением в Харьковской области, а также поразила 120 районов сосредоточения техники и живой силы противника, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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безопасность, зрк с-300, вооруженные силы украины, харьковская область, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:55 12.05.2022 (обновлено: 13:26 12.05.2022)
 
Ракетные войска уничтожили украинский С-300 и два склада боеприпасов

Минобороны: российские ракетчики уничтожили украинский ЗРК С-300 и два склада боеприпасов

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские ракетные войска уничтожили на Украине зенитный ракетный комплекс и пусковые установки реактивных систем залпового огня, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях. В районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300. Также в районах населенных пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня "Смерч" и два склада боеприпасов ВСУ", — рассказал генерал-майор.
Кроме того, российская авиация уничтожила радиолокационную станцию наведения С-300 в районе Одессы, склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области, а также поразила 120 районов сосредоточения техники и украинских войск.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов", — продолжил Конашенков.
Он добавил, что уничтожены более 320 националистов, повреждены 72 единицы военной техники.
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе 13 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", и перехватили 14 реактивных снарядов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗРК С-300Вооруженные силы УкраиныХарьковская областьУкраинаДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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