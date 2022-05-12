10:55 12.05.2022 (обновлено: 13:26 12.05.2022)
Ракетные войска уничтожили украинский С-300 и два склада боеприпасов
Минобороны: российские ракетчики уничтожили украинский ЗРК С-300 и два склада боеприпасов
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские ракетные войска уничтожили на Украине зенитный ракетный комплекс и пусковые установки реактивных систем залпового огня, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях. В районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300. Также в районах населенных пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня "Смерч" и два склада боеприпасов ВСУ", — рассказал генерал-майор.
Кроме того, российская авиация уничтожила радиолокационную станцию наведения С-300 в районе Одессы, склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области, а также поразила 120 районов сосредоточения техники и украинских войск.
Он добавил, что уничтожены более 320 националистов, повреждены 72 единицы военной техники.
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе 13 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", и перехватили 14 реактивных снарядов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.