https://ria.ru/20220512/ukraina-1788064394.html

Ракетные войска уничтожили украинский С-300 и два склада боеприпасов

Ракетные войска уничтожили украинский С-300 и два склада боеприпасов - РИА Новости, 12.05.2022

Ракетные войска уничтожили украинский С-300 и два склада боеприпасов

Российские ракетные войска уничтожили на Украине зенитный ракетный комплекс и пусковые установки реактивных систем залпового огня, сообщил на брифинге... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:55

2022-05-12T10:55

2022-05-12T13:26

безопасность

зрк с-300

вооруженные силы украины

харьковская область

украина

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские ракетные войска уничтожили на Украине зенитный ракетный комплекс и пусковые установки реактивных систем залпового огня, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Кроме того, российская авиация уничтожила радиолокационную станцию наведения С-300 в районе Одессы, склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области, а также поразила 120 районов сосредоточения техники и украинских войск."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов", — продолжил Конашенков.Он добавил, что уничтожены более 320 националистов, повреждены 72 единицы военной техники.Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе 13 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", и перехватили 14 реактивных снарядов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

харьковская область

украина

донбасс

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Конашенков: в районе Одессы уничтожена станция наведения украинского ЗРК С-300 Российская авиация в ходе специальной военной операции на Украине в течение суток уничтожила радиолокационную станцию наведения зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, склад с вооружением в Харьковской области, а также поразила 120 районов сосредоточения техники и живой силы противника, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-12T10:55 true PT2M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, зрк с-300, вооруженные силы украины, харьковская область, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)