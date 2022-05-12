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ВС России за сутки уничтожили более 320 украинских националистов - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788063470.html
ВС России за сутки уничтожили более 320 украинских националистов
ВС России за сутки уничтожили более 320 украинских националистов - РИА Новости, 12.05.2022
ВС России за сутки уничтожили более 320 украинских националистов
Российская авиация высокоточными ракетами поразила пункты управления, районы скопления военных и техники, а также склады боеприпасов украинских войск,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:50
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специальная военная операция на украине
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами поразила пункты управления, районы скопления военных и техники, а также склады боеприпасов украинских войск, уничтожены более 320 националистов, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгород-Северский Черниговской области", - сказал Конашенков.Он добавил, что в результате ударов уничтожено более 320 националистов и выведены из строя 72 единицы военной техники.
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украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:50 12.05.2022 (обновлено: 11:10 12.05.2022)
 
ВС России за сутки уничтожили более 320 украинских националистов

МО России: российские военные за сутки уничтожили более 320 украинских националистов

© AP Photo / Rodrigo AbdУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами поразила пункты управления, районы скопления военных и техники, а также склады боеприпасов украинских войск, уничтожены более 320 националистов, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгород-Северский Черниговской области", - сказал Конашенков.
Он добавил, что в результате ударов уничтожено более 320 националистов и выведены из строя 72 единицы военной техники.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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