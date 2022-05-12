https://ria.ru/20220512/ukraina-1788063470.html

ВС России за сутки уничтожили более 320 украинских националистов

ВС России за сутки уничтожили более 320 украинских националистов - РИА Новости, 12.05.2022

ВС России за сутки уничтожили более 320 украинских националистов

Российская авиация высокоточными ракетами поразила пункты управления, районы скопления военных и техники, а также склады боеприпасов украинских войск,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:50

2022-05-12T10:50

2022-05-12T11:10

специальная военная операция на украине

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами поразила пункты управления, районы скопления военных и техники, а также склады боеприпасов украинских войск, уничтожены более 320 националистов, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгород-Северский Черниговской области", - сказал Конашенков.Он добавил, что в результате ударов уничтожено более 320 националистов и выведены из строя 72 единицы военной техники.

https://ria.ru/20220512/obstrel-1788059501.html

украина

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украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)