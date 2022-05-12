https://ria.ru/20220512/ukraina-1788056570.html
Украинские войска потеряли семь человек личного состава за сутки
Украинские войска потеряли семь человек личного состава за сутки - РИА Новости, 12.05.2022
Украинские войска потеряли семь человек личного состава за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли семь человек личного состава, двое сложили оружие, сообщила Народная милиция Луганской народной республики. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:20
2022-05-12T10:20
2022-05-12T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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донбасс
вооруженные силы украины
telegram (приложение)
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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли семь человек личного состава, двое сложили оружие, сообщила Народная милиция Луганской народной республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: семь человек личного состава... Двое военнослужащих ВСУ приняли правильное решение, сложили оружие и тем самым сохранили свою жизнь", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.Отмечается, что украинские войска за сутки также потеряли два танка и два бронетранспортера.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/yasinovataya-1788055494.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, telegram (приложение)
10:20 12.05.2022 (обновлено: 10:21 12.05.2022)
Украинские войска потеряли семь человек личного состава за сутки
Представительство в ЛНР: ВСУ за минувшие сутки потеряли семь человек личного состава