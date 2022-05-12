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Артиллерист ВСУ заявил, что командование бросило бойцов без снарядов и еды - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788047909.html
Артиллерист ВСУ заявил, что командование бросило бойцов без снарядов и еды
Артиллерист ВСУ заявил, что командование бросило бойцов без снарядов и еды - РИА Новости, 12.05.2022
Артиллерист ВСУ заявил, что командование бросило бойцов без снарядов и еды
Украинское командование бросило своих военных в Мариуполе без боеприпасов и еды, заявил следователям СК РФ украинский артиллерист Александр Плотников. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:30
2022-05-12T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
украина
донбасс
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МАРИУПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Украинское командование бросило своих военных в Мариуполе без боеприпасов и еды, заявил следователям СК РФ украинский артиллерист Александр Плотников."Была дана команда командиром части выходить на прорыв к своим. Первая попытка неудачная у нас была: нас очень сильно обстреляли, много погибших было, вернулись назад. Предприняли вторую попытку – то же самое, не получилось", - дал показания Плотников.По его словам, когда он после второй попытки вместе со своим подразделением вернулся, то 36-я бригада уже вышла на представителей РФ обговаривать сдачу в плен."Я думаю, мы приняли правильное решение. Потому что нас кинули: раненых лечить нечем, продуктов нет, воды нет, боекомплект закончился. Больше ничего не оставалось делать", - сказал военный.Военные следователи СК РФ в апреле начали в Мариуполе работу на постоянной основе, чтобы зафиксировать факты преступлений украинских националистов. Сотрудники ведомства опрашивают жителей и выезжают на место.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
мариуполь
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в мире, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина, донбасс
09:30 12.05.2022
 
Артиллерист ВСУ заявил, что командование бросило бойцов без снарядов и еды

Артиллерист ВСУ Плотников: командование бросило военных в Мариуполе без снарядов и еды

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушенная военная техника на улице в Мариуполе
Разрушенная военная техника на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разрушенная военная техника на улице в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Украинское командование бросило своих военных в Мариуполе без боеприпасов и еды, заявил следователям СК РФ украинский артиллерист Александр Плотников.
"Была дана команда командиром части выходить на прорыв к своим. Первая попытка неудачная у нас была: нас очень сильно обстреляли, много погибших было, вернулись назад. Предприняли вторую попытку – то же самое, не получилось", - дал показания Плотников.
По его словам, когда он после второй попытки вместе со своим подразделением вернулся, то 36-я бригада уже вышла на представителей РФ обговаривать сдачу в плен.
"Я думаю, мы приняли правильное решение. Потому что нас кинули: раненых лечить нечем, продуктов нет, воды нет, боекомплект закончился. Больше ничего не оставалось делать", - сказал военный.
Военные следователи СК РФ в апреле начали в Мариуполе работу на постоянной основе, чтобы зафиксировать факты преступлений украинских националистов. Сотрудники ведомства опрашивают жителей и выезжают на место.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
08:00
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаДонбасс
 
 
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