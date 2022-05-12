https://ria.ru/20220512/ukraina-1788047909.html

Артиллерист ВСУ заявил, что командование бросило бойцов без снарядов и еды

Артиллерист ВСУ заявил, что командование бросило бойцов без снарядов и еды - РИА Новости, 12.05.2022

Артиллерист ВСУ заявил, что командование бросило бойцов без снарядов и еды

Украинское командование бросило своих военных в Мариуполе без боеприпасов и еды, заявил следователям СК РФ украинский артиллерист Александр Плотников. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:30

2022-05-12T09:30

2022-05-12T09:30

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

украина

донбасс

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МАРИУПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Украинское командование бросило своих военных в Мариуполе без боеприпасов и еды, заявил следователям СК РФ украинский артиллерист Александр Плотников."Была дана команда командиром части выходить на прорыв к своим. Первая попытка неудачная у нас была: нас очень сильно обстреляли, много погибших было, вернулись назад. Предприняли вторую попытку – то же самое, не получилось", - дал показания Плотников.По его словам, когда он после второй попытки вместе со своим подразделением вернулся, то 36-я бригада уже вышла на представителей РФ обговаривать сдачу в плен."Я думаю, мы приняли правильное решение. Потому что нас кинули: раненых лечить нечем, продуктов нет, воды нет, боекомплект закончился. Больше ничего не оставалось делать", - сказал военный.Военные следователи СК РФ в апреле начали в Мариуполе работу на постоянной основе, чтобы зафиксировать факты преступлений украинских националистов. Сотрудники ведомства опрашивают жителей и выезжают на место.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

мариуполь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина, донбасс