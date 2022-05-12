https://ria.ru/20220512/ukraina-1788045043.html

Украинских боевиков на базе в Херсонской области готовили западные военные

Украинских боевиков на базе в Херсонской области готовили западные военные - РИА Новости, 12.05.2022

Украинских боевиков на базе в Херсонской области готовили западные военные

Российские военные изъяли документацию с военной базы в Херсонской области, согласно некоторым документам, украинских боевиков наряду с кадровыми военными... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:13

2022-05-12T09:13

2022-05-12T11:07

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОН, 12 мая - РИА Новости. Российские военные изъяли документацию с военной базы в Херсонской области, согласно некоторым документам, украинских боевиков наряду с кадровыми военными готовили по стандартам НАТО западные специалисты, передает корреспондент РИА Новости.В распоряжение РИА Новости попали некоторые документы, обнаруженные на 241-м общевойсковом полигоне (Алешкинские пески) в районе населенного пункта Раденск, где находилась тренировочная база. В том числе сертификаты, предназначенные для украинских военных, которые подтверждают прохождение военной подготовки по западным стандартам. На документах фигурируют флаги Канады и Великобритании.По данным российских силовиков, на полигоне проходили подготовку не только кадровые военные, но также боевики территориальной обороны, которые активно начали формироваться в 2020 году, и боевики различных националистических формирований.В рамках подготовки боевики получили навыки стрельбы, ориентирования на местности, спецсвязи, полевой медицины и индивидуальной тактики. При отступлении украинские военные сожгли базу с большей частью документации.Тренировочная база с полигоном была оборудована на территории национального природного парка. Активная эксплуатация заповедной зоны с применением боеприпасов при проведении учений могла поставить под угрозу обеспечение жителей региона качественной питьевой водой.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html

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украина

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с военной базы в Херсонской области Российские военные изъяли с военной базы в Херсонской области документы, подтверждающие, что западные специалисты наряду с кадровыми военными готовили по стандартам НАТО украинских боевиков. 2022-05-12T09:13 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, канада, великобритания, донбасс, украина