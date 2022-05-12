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Украинских боевиков на базе в Херсонской области готовили западные военные - РИА Новости, 12.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788045043.html
Украинских боевиков на базе в Херсонской области готовили западные военные
Украинских боевиков на базе в Херсонской области готовили западные военные - РИА Новости, 12.05.2022
Украинских боевиков на базе в Херсонской области готовили западные военные
Российские военные изъяли документацию с военной базы в Херсонской области, согласно некоторым документам, украинских боевиков наряду с кадровыми военными... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:13
2022-05-12T11:07
специальная военная операция на украине
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ХЕРСОН, 12 мая - РИА Новости. Российские военные изъяли документацию с военной базы в Херсонской области, согласно некоторым документам, украинских боевиков наряду с кадровыми военными готовили по стандартам НАТО западные специалисты, передает корреспондент РИА Новости.В распоряжение РИА Новости попали некоторые документы, обнаруженные на 241-м общевойсковом полигоне (Алешкинские пески) в районе населенного пункта Раденск, где находилась тренировочная база. В том числе сертификаты, предназначенные для украинских военных, которые подтверждают прохождение военной подготовки по западным стандартам. На документах фигурируют флаги Канады и Великобритании.По данным российских силовиков, на полигоне проходили подготовку не только кадровые военные, но также боевики территориальной обороны, которые активно начали формироваться в 2020 году, и боевики различных националистических формирований.В рамках подготовки боевики получили навыки стрельбы, ориентирования на местности, спецсвязи, полевой медицины и индивидуальной тактики. При отступлении украинские военные сожгли базу с большей частью документации.Тренировочная база с полигоном была оборудована на территории национального природного парка. Активная эксплуатация заповедной зоны с применением боеприпасов при проведении учений могла поставить под угрозу обеспечение жителей региона качественной питьевой водой.
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Кадры с военной базы в Херсонской области
Российские военные изъяли с военной базы в Херсонской области документы, подтверждающие, что западные специалисты наряду с кадровыми военными готовили по стандартам НАТО украинских боевиков.
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в мире, канада, великобритания, донбасс, украина
09:13 12.05.2022 (обновлено: 11:07 12.05.2022)
 
Украинских боевиков на базе в Херсонской области готовили западные военные

На военной базе в Херсонской области нашли сертификаты о подготовке ВСУ по стандартам НАТО

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 12 мая - РИА Новости. Российские военные изъяли документацию с военной базы в Херсонской области, согласно некоторым документам, украинских боевиков наряду с кадровыми военными готовили по стандартам НАТО западные специалисты, передает корреспондент РИА Новости.
В распоряжение РИА Новости попали некоторые документы, обнаруженные на 241-м общевойсковом полигоне (Алешкинские пески) в районе населенного пункта Раденск, где находилась тренировочная база. В том числе сертификаты, предназначенные для украинских военных, которые подтверждают прохождение военной подготовки по западным стандартам. На документах фигурируют флаги Канады и Великобритании.
По данным российских силовиков, на полигоне проходили подготовку не только кадровые военные, но также боевики территориальной обороны, которые активно начали формироваться в 2020 году, и боевики различных националистических формирований.
В рамках подготовки боевики получили навыки стрельбы, ориентирования на местности, спецсвязи, полевой медицины и индивидуальной тактики. При отступлении украинские военные сожгли базу с большей частью документации.
Тренировочная база с полигоном была оборудована на территории национального природного парка. Активная эксплуатация заповедной зоны с применением боеприпасов при проведении учений могла поставить под угрозу обеспечение жителей региона качественной питьевой водой.
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