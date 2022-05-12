https://ria.ru/20220512/ukraina-1788042324.html
Пленный боец ВСУ рассказал, как командование обманывало артиллеристов
Пленный боец ВСУ рассказал, как командование обманывало артиллеристов - РИА Новости, 12.05.2022
Пленный боец ВСУ рассказал, как командование обманывало артиллеристов
Украинское командование обманывало своих артиллеристов, утверждая, что в случае сдачи в плен они будут убиты - такие показания дал следователям СК РФ сложивший... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T08:53
2022-05-12T08:53
2022-05-12T11:21
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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МАРИУПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Украинское командование обманывало своих артиллеристов, утверждая, что в случае сдачи в плен они будут убиты - такие показания дал следователям СК РФ сложивший оружие командир украинской артиллерийской батареи Денис Назаров.По его словам, произошло все с точностью до наоборот: пленных хорошо приняли, кормят, к нему хорошо относятся и ни разу не били.Командир батареи добавил, что командование бросило их в безвыходной ситуации фактически на произвол судьбы."Вода заканчивалась, боеприпасов нет, еды нет. Спрашивали вышестоящее командование – ждите, ждите. Уже не выдерживали люди", - рассказал он.Военные следователи СК в апреле начали в Мариуполе работу на постоянной основе, чтобы зафиксировать факты преступлений украинских националистов. Сотрудники СК опрашивают очевидцев и посещают места преступлений.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
мариуполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788070069_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_05d8a3daa3a5d0b476a1581cf4494bd3.jpg
Украинский артиллерист рассказал о том, как командование пугало их русским пленом
Украинское командование обманывало артиллеристов, утверждая, что в случае сдачи в плен они будут убиты – такие показания дал следователям СК РФ сложивший оружие командир украинской батареи. По его словам, все с точностью до наоборот: пленных хорошо приняли, кормят, ни разу не били.
2022-05-12T08:53
true
PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), украина, донбасс, вооруженные силы украины
08:53 12.05.2022 (обновлено: 11:21 12.05.2022)
Пленный боец ВСУ рассказал, как командование обманывало артиллеристов
Пленный артиллерист Назаров: командование обманывало бойцов ВСУ, чтобы они не сдавались
МАРИУПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Украинское командование обманывало своих артиллеристов, утверждая, что в случае сдачи в плен они будут убиты - такие показания дал следователям СК РФ сложивший оружие командир украинской артиллерийской батареи Денис Назаров.
"Говорили, что вы артиллеристы, вас никто в плен брать не будет, у вас один выход — сидеть здесь и воевать. Больше ничего. А если вы туда выйдете, вас сразу убьют", - сказал Назаров, командовавший батареей из четырех самоходных гаубиц "Гвоздика".
По его словам, произошло все с точностью до наоборот: пленных хорошо приняли, кормят, к нему хорошо относятся и ни разу не били.
Командир батареи добавил, что командование бросило их в безвыходной ситуации фактически на произвол судьбы.
"Вода заканчивалась, боеприпасов нет, еды нет. Спрашивали вышестоящее командование – ждите, ждите. Уже не выдерживали люди", - рассказал он.
Военные следователи СК
в апреле начали в Мариуполе
работу на постоянной основе, чтобы зафиксировать факты преступлений украинских националистов. Сотрудники СК опрашивают очевидцев и посещают места преступлений.