https://ria.ru/20220512/ukraina-1788042324.html

Пленный боец ВСУ рассказал, как командование обманывало артиллеристов

Пленный боец ВСУ рассказал, как командование обманывало артиллеристов - РИА Новости, 12.05.2022

Пленный боец ВСУ рассказал, как командование обманывало артиллеристов

Украинское командование обманывало своих артиллеристов, утверждая, что в случае сдачи в плен они будут убиты - такие показания дал следователям СК РФ сложивший... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T08:53

2022-05-12T08:53

2022-05-12T11:21

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

следственный комитет россии (ск рф)

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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МАРИУПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Украинское командование обманывало своих артиллеристов, утверждая, что в случае сдачи в плен они будут убиты - такие показания дал следователям СК РФ сложивший оружие командир украинской артиллерийской батареи Денис Назаров.По его словам, произошло все с точностью до наоборот: пленных хорошо приняли, кормят, к нему хорошо относятся и ни разу не били.Командир батареи добавил, что командование бросило их в безвыходной ситуации фактически на произвол судьбы."Вода заканчивалась, боеприпасов нет, еды нет. Спрашивали вышестоящее командование – ждите, ждите. Уже не выдерживали люди", - рассказал он.Военные следователи СК в апреле начали в Мариуполе работу на постоянной основе, чтобы зафиксировать факты преступлений украинских националистов. Сотрудники СК опрашивают очевидцев и посещают места преступлений.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

мариуполь

украина

донбасс

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Украинский артиллерист рассказал о том, как командование пугало их русским пленом Украинское командование обманывало артиллеристов, утверждая, что в случае сдачи в плен они будут убиты – такие показания дал следователям СК РФ сложивший оружие командир украинской батареи. По его словам, все с точностью до наоборот: пленных хорошо приняли, кормят, ни разу не били. 2022-05-12T08:53 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), украина, донбасс, вооруженные силы украины