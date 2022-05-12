https://ria.ru/20220512/ukraina-1788042135.html

Украинский артиллерист рассказал, как вел огонь по мирным жителям

Украинский артиллерист рассказал, как вел огонь по мирным жителям - РИА Новости, 12.05.2022

Украинский артиллерист рассказал, как вел огонь по мирным жителям

Украинские военные обстреливали мирных жителей из тяжелых самоходных установок – такие показания дал следователям СК РФ украинский артиллерист Александр... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T08:50

2022-05-12T08:50

2022-05-12T08:50

специальная военная операция на украине

происшествия

мариуполь

сартана

следственный комитет россии (ск рф)

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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МАРИУПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреливали мирных жителей из тяжелых самоходных установок – такие показания дал следователям СК РФ украинский артиллерист Александр Плотников."Вели огонь отсюда по населенным пунктам Сартана, Талаковка по приказу начальника артиллерии 36-й бригады подполковника Шостака. В этих населенных пунктах находились мирные жители, не принимавшие участие в военном конфликте", - сказал артиллерист.По его словам, обстрелы велись из самоходной установки "Акация" калибром 152 миллиметра. Военнослужащий добавил, что осознает вину и раскаивается в содеянном.Военные следователи СК в апреле начали в Мариуполе работу на постоянной основе, чтобы зафиксировать факты преступлений украинских националистов. Сотрудники СК опрашивают очевидцев и посещают места преступлений.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

мариуполь

сартана

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мариуполь, сартана, следственный комитет россии (ск рф), украина, донбасс, вооруженные силы украины