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Украинский артиллерист рассказал, как вел огонь по мирным жителям - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788042135.html
Украинский артиллерист рассказал, как вел огонь по мирным жителям
Украинский артиллерист рассказал, как вел огонь по мирным жителям - РИА Новости, 12.05.2022
Украинский артиллерист рассказал, как вел огонь по мирным жителям
Украинские военные обстреливали мирных жителей из тяжелых самоходных установок – такие показания дал следователям СК РФ украинский артиллерист Александр... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T08:50
2022-05-12T08:50
специальная военная операция на украине
происшествия
мариуполь
сартана
следственный комитет россии (ск рф)
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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МАРИУПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреливали мирных жителей из тяжелых самоходных установок – такие показания дал следователям СК РФ украинский артиллерист Александр Плотников."Вели огонь отсюда по населенным пунктам Сартана, Талаковка по приказу начальника артиллерии 36-й бригады подполковника Шостака. В этих населенных пунктах находились мирные жители, не принимавшие участие в военном конфликте", - сказал артиллерист.По его словам, обстрелы велись из самоходной установки "Акация" калибром 152 миллиметра. Военнослужащий добавил, что осознает вину и раскаивается в содеянном.Военные следователи СК в апреле начали в Мариуполе работу на постоянной основе, чтобы зафиксировать факты преступлений украинских националистов. Сотрудники СК опрашивают очевидцев и посещают места преступлений.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
мариуполь
сартана
украина
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происшествия, мариуполь, сартана, следственный комитет россии (ск рф), украина, донбасс, вооруженные силы украины
08:50 12.05.2022
 
Украинский артиллерист рассказал, как вел огонь по мирным жителям

Украинский артиллерист Плотников рассказал о стрельбе по мирным жителям из САУ "Акация"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУказатель на выезде из поселка Сартана
Указатель на выезде из поселка Сартана - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Указатель на выезде из поселка Сартана. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреливали мирных жителей из тяжелых самоходных установок – такие показания дал следователям СК РФ украинский артиллерист Александр Плотников.
"Вели огонь отсюда по населенным пунктам Сартана, Талаковка по приказу начальника артиллерии 36-й бригады подполковника Шостака. В этих населенных пунктах находились мирные жители, не принимавшие участие в военном конфликте", - сказал артиллерист.
По его словам, обстрелы велись из самоходной установки "Акация" калибром 152 миллиметра. Военнослужащий добавил, что осознает вину и раскаивается в содеянном.
Военные следователи СК в апреле начали в Мариуполе работу на постоянной основе, чтобы зафиксировать факты преступлений украинских националистов. Сотрудники СК опрашивают очевидцев и посещают места преступлений.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМариупольСартанаСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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