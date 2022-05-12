https://ria.ru/20220512/ukraina-1788042135.html
Украинский артиллерист рассказал, как вел огонь по мирным жителям
Украинский артиллерист рассказал, как вел огонь по мирным жителям - РИА Новости, 12.05.2022
Украинский артиллерист рассказал, как вел огонь по мирным жителям
Украинские военные обстреливали мирных жителей из тяжелых самоходных установок – такие показания дал следователям СК РФ украинский артиллерист Александр... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T08:50
2022-05-12T08:50
2022-05-12T08:50
специальная военная операция на украине
происшествия
мариуполь
сартана
следственный комитет россии (ск рф)
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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МАРИУПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреливали мирных жителей из тяжелых самоходных установок – такие показания дал следователям СК РФ украинский артиллерист Александр Плотников."Вели огонь отсюда по населенным пунктам Сартана, Талаковка по приказу начальника артиллерии 36-й бригады подполковника Шостака. В этих населенных пунктах находились мирные жители, не принимавшие участие в военном конфликте", - сказал артиллерист.По его словам, обстрелы велись из самоходной установки "Акация" калибром 152 миллиметра. Военнослужащий добавил, что осознает вину и раскаивается в содеянном.Военные следователи СК в апреле начали в Мариуполе работу на постоянной основе, чтобы зафиксировать факты преступлений украинских националистов. Сотрудники СК опрашивают очевидцев и посещают места преступлений.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мариуполь, сартана, следственный комитет россии (ск рф), украина, донбасс, вооруженные силы украины
Украинский артиллерист рассказал, как вел огонь по мирным жителям
Украинский артиллерист Плотников рассказал о стрельбе по мирным жителям из САУ "Акация"