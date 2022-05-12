https://ria.ru/20220512/ukraina-1788039654.html
Комендант: бойцы ВСУ пытаются выехать из Рубежного под видом беженцев
Комендант: бойцы ВСУ пытаются выехать из Рубежного под видом беженцев - РИА Новости, 12.05.2022
Комендант: бойцы ВСУ пытаются выехать из Рубежного под видом беженцев
Военнослужащие ВСУ прибегают к различным уловкам, чтобы покинуть Рубежное, перешедшее под контроль Луганской Народной Республики, рассказал РИА Новости военный... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T08:15
2022-05-12T08:15
2022-05-12T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
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РУБЕЖНОЕ, 12 мая — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ прибегают к различным уловкам, чтобы покинуть Рубежное, перешедшее под контроль Луганской Народной Республики, рассказал РИА Новости военный комендант города с позывным Камброд.Так, на днях задержали двух мужчин, пытавшихся выехать из города на автомобиле под видом беженцев.По данным коменданта, сейчас в Рубежном остаются от 3,5 тысячи до четырех тысяч мирных жителей. Покинувшие город возвращаться не спешат, так как продолжаются обстрелы со стороны ВСУ.Собеседник агентства уточнил, что военные ЛНР помогают с продовольствием, поступает гуманитарная помощь, вода также есть. Самая острая проблема сейчас, по его словам, это нехватка медикаментов.О том, что Рубежное перешло под контроль российских войск, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 20 апреля. По словам его помощника по силовому блоку Апты Алаудинова, остатки украинских войск блокированы на заводе "Заря".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786884959.html
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Кадры зачистки от националистов промзоны в Рубежном. Видео Народной милиции ЛНР
Народная милиция ЛНР публикует кадры зачистки от националистов промзоны в Рубежном.
2022-05-12T08:15
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, рубежное, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
08:15 12.05.2022 (обновлено: 17:59 12.05.2022)
Комендант: бойцы ВСУ пытаются выехать из Рубежного под видом беженцев
Комендант "Камброд": украинские военные пытаются выехать из Рубежного под видом беженцев