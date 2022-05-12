https://ria.ru/20220512/ucheniya-1788111148.html

ВВС Турции провели учения с опергруппой НАТО на истребителях F-16

ВВС Турции провели учения с опергруппой НАТО на истребителях F-16 - РИА Новости, 12.05.2022

ВВС Турции провели учения с опергруппой НАТО на истребителях F-16

ВВС Турции провели учения с объединенной оперативной группой повышенной готовности НАТО с участием истребителей F-16, сообщает министерство национальной обороны РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:48

2022-05-12T13:48

2022-05-12T13:48

в мире

турция

сша

f-16

f-35

нато

министерство обороны турции

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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. ВВС Турции провели учения с объединенной оперативной группой повышенной готовности НАТО с участием истребителей F-16, сообщает министерство национальной обороны страны.Турция направила запрос США на поставку ракет и радаров для своего парка истребителей F-16 на сумму 400 миллионов долларов, он будет рассмотрен Конгрессом, сообщил ранее Wall Street Journal.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".

https://ria.ru/20220511/turtsiya-1787962621.html

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в мире, турция, сша, f-16, f-35, нато, министерство обороны турции