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ВВС Турции провели учения с опергруппой НАТО на истребителях F-16 - РИА Новости, 12.05.2022
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ВВС Турции провели учения с опергруппой НАТО на истребителях F-16
ВВС Турции провели учения с опергруппой НАТО на истребителях F-16 - РИА Новости, 12.05.2022
ВВС Турции провели учения с опергруппой НАТО на истребителях F-16
ВВС Турции провели учения с объединенной оперативной группой повышенной готовности НАТО с участием истребителей F-16, сообщает министерство национальной обороны РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:48
2022-05-12T13:48
в мире
турция
сша
f-16
f-35
нато
министерство обороны турции
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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. ВВС Турции провели учения с объединенной оперативной группой повышенной готовности НАТО с участием истребителей F-16, сообщает министерство национальной обороны страны.Турция направила запрос США на поставку ракет и радаров для своего парка истребителей F-16 на сумму 400 миллионов долларов, он будет рассмотрен Конгрессом, сообщил ранее Wall Street Journal.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
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в мире, турция, сша, f-16, f-35, нато, министерство обороны турции
13:48 12.05.2022
 
ВВС Турции провели учения с опергруппой НАТО на истребителях F-16

ВВС Турции провели учения с оперативной группой НАТО на истребителях F-16

© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16. Архивное фото
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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. ВВС Турции провели учения с объединенной оперативной группой повышенной готовности НАТО с участием истребителей F-16, сообщает министерство национальной обороны страны.
Турция направила запрос США на поставку ракет и радаров для своего парка истребителей F-16 на сумму 400 миллионов долларов, он будет рассмотрен Конгрессом, сообщил ранее Wall Street Journal.
"Учения по сотрудничеству в морской авиации проводились с элементами боевой оперативной группы НАТО с участием самолетов F-16, находящихся на вооружении 6-й главной реактивной базы командования ВВС (Турции)", - говорится в сообщении.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 17:24
Турция направила запрос США на поставку ракет и радаров для F-16
 
В миреТурцияСШАF-16F-35НАТОМинистерство обороны Турции
 
 
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