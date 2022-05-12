Рейтинг@Mail.ru
На Курилах прошли учения "Бастионов" по уничтожению кораблей противника - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/ucheniya-1788027063.html
На Курилах прошли учения "Бастионов" по уничтожению кораблей противника
На Курилах прошли учения "Бастионов" по уничтожению кораблей противника - РИА Новости, 12.05.2022
На Курилах прошли учения "Бастионов" по уничтожению кораблей противника
Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" провели на курильском острове Матуа тренировки по обороне водных и береговых рубежей, передает пресс-служба... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T02:58
2022-05-12T03:17
безопасность
матуа
южно-сахалинск
курильские острова
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150509/20/1505092089_0:145:3127:1903_1920x0_80_0_0_8bb2e03f3ea7662d4109162ce4ab3c16.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мая — РИА Новости. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" провели на курильском острове Матуа тренировки по обороне водных и береговых рубежей, передает пресс-служба Тихоокеанского флота.Особое внимание уделили маскировке и скрытному перемещению пусковых установок по территории острова. Штатные средства ПВО выполнили свою часть тренировок по прикрытию воздушного пространства от средств разведки условного противника.Дивизион "Бастиона" приступил к круглосуточному дежурству по контролю прилегающей акватории и проливных зон на Матуа 1 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20220504/ucheniya-1786706080.html
матуа
южно-сахалинск
курильские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150509/20/1505092089_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_6d575017a465e915d36e39e50bb42d94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, матуа, южно-сахалинск, курильские острова, армия
02:58 12.05.2022 (обновлено: 03:17 12.05.2022)
 
На Курилах прошли учения "Бастионов" по уничтожению кораблей противника

ТОФ: расчеты "Бастионов" провели учения по уничтожению кораблей "противника" на Курилах

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНовый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений
Новый береговой ракетный комплекс Бастион во время учений - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Новый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мая — РИА Новости. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" провели на курильском острове Матуа тренировки по обороне водных и береговых рубежей, передает пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Расчеты отработали выход на позиции, проведение алгоритма обнаружения и условного уничтожения "вражеских" надводных целей с выполнением электронных (условных) пусков ракет, а также оперативную смену позиционного района", — говорится в сообщении.

Особое внимание уделили маскировке и скрытному перемещению пусковых установок по территории острова. Штатные средства ПВО выполнили свою часть тренировок по прикрытию воздушного пространства от средств разведки условного противника.
Дивизион "Бастиона" приступил к круглосуточному дежурству по контролю прилегающей акватории и проливных зон на Матуа 1 декабря 2021 года.
Большой противолодочный корабль (БПК) Маршал Шапошников и вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 03:09
Корабли ТОФ на учениях уничтожили подлодку "противника"
 
БезопасностьМатуаЮжно-СахалинскКурильские островаАрмия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала