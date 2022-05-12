https://ria.ru/20220512/ucheniya-1788027063.html
На Курилах прошли учения "Бастионов" по уничтожению кораблей противника
На Курилах прошли учения "Бастионов" по уничтожению кораблей противника - РИА Новости, 12.05.2022
На Курилах прошли учения "Бастионов" по уничтожению кораблей противника
Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" провели на курильском острове Матуа тренировки по обороне водных и береговых рубежей, передает пресс-служба... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T02:58
2022-05-12T02:58
2022-05-12T03:17
безопасность
матуа
южно-сахалинск
курильские острова
армия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мая — РИА Новости. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" провели на курильском острове Матуа тренировки по обороне водных и береговых рубежей, передает пресс-служба Тихоокеанского флота.Особое внимание уделили маскировке и скрытному перемещению пусковых установок по территории острова. Штатные средства ПВО выполнили свою часть тренировок по прикрытию воздушного пространства от средств разведки условного противника.Дивизион "Бастиона" приступил к круглосуточному дежурству по контролю прилегающей акватории и проливных зон на Матуа 1 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20220504/ucheniya-1786706080.html
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безопасность, матуа, южно-сахалинск, курильские острова, армия
02:58 12.05.2022 (обновлено: 03:17 12.05.2022)
На Курилах прошли учения "Бастионов" по уничтожению кораблей противника
ТОФ: расчеты "Бастионов" провели учения по уничтожению кораблей "противника" на Курилах