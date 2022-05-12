https://ria.ru/20220512/ubiystvo-1788148718.html

Жительница Подмосковья отравила сына и покончила с собой

Жительница Подмосковья отравила сына и покончила с собой - РИА Новости, 12.05.2022

Жительница Подмосковья отравила сына и покончила с собой

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после гибели женщины и ее 15-летнего сына в Балашихе, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:56

2022-05-12T15:56

2022-05-12T15:56

происшествия

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после гибели женщины и ее 15-летнего сына в Балашихе, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."Возбуждено уголовное дело по факту смерти 42-летней местной жительницы и ее 15-летнего сына (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказала она.По предварительным данным следствия, 11 мая женщина обнаружила родственницу и ее 15-летнего сына в тяжелом состоянии в квартире в Балашихе. Женщина вызвала скорую, однако спасти их не удалось. Врадий добавила, что по делу назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти. Кроме того, следователи установят обстоятельства произошедшего.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, предположительно, женщина могла сначала отравить сына, а затем покончить с собой. Что могло стать причиной такого поступка, пока неизвестно.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, балашиха, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)