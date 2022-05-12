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Украинская православная церковь созовет собор для обсуждения проблем - РИА Новости, 12.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220512/tserkov-1788146720.html
Украинская православная церковь созовет собор для обсуждения проблем
Украинская православная церковь созовет собор для обсуждения проблем - РИА Новости, 12.05.2022
Украинская православная церковь созовет собор для обсуждения проблем
Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) инициировал проведение собора епископов, священников, монахов и мирян для обсуждения проблем жизни... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:49
2022-05-12T15:49
религия
владимир путин
украина
россия
донбасс
украинская православная церковь
религия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) инициировал проведение собора епископов, священников, монахов и мирян для обсуждения проблем жизни церкви, в том числе связанных с проведением на Украине спецоперации РФ."Священный синод инициировал собрание верующих Украинской православной церкви. &lt;...&gt; Члены Синода положительно оценили возможность основательного и всестороннего обсуждения любых вопросов церковной жизни. Но принципиально важно то, чтобы этот процесс происходил без нарушения церковного порядка. В ближайшее время будет созвано собрание с участием епископов, священников, монахов и мирян Украинской православной церкви для обсуждения проблем церковной жизни", – говорится на сайте УПЦ.В сообщении отмечается, что собор будет обсуждать, в том числе, вопросы церковной жизни, возникшие в связи со спецоперацией РФ на Украине.Члены Синода, отмечается в сообщении, подчеркнули, что дискуссия по тому или иному вопросу не должна привести к выходу за пределы канонического поля и не должна привести к новым расколам в церкви.Собор и Синод, согласно уставу УПЦ, являются ее основными органами церковной власти и управления. Их возглавляет митрополит Киевский и всея Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/upts-1784788098.html
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владимир путин, украина, россия, донбасс, украинская православная церковь, религия
15:49 12.05.2022
 

Украинская православная церковь созовет собор для обсуждения проблем

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКупола Софийского собора в Киеве
Купола Софийского собора в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) инициировал проведение собора епископов, священников, монахов и мирян для обсуждения проблем жизни церкви, в том числе связанных с проведением на Украине спецоперации РФ.
"Священный синод инициировал собрание верующих Украинской православной церкви. <...> Члены Синода положительно оценили возможность основательного и всестороннего обсуждения любых вопросов церковной жизни. Но принципиально важно то, чтобы этот процесс происходил без нарушения церковного порядка. В ближайшее время будет созвано собрание с участием епископов, священников, монахов и мирян Украинской православной церкви для обсуждения проблем церковной жизни", – говорится на сайте УПЦ.
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В сообщении отмечается, что собор будет обсуждать, в том числе, вопросы церковной жизни, возникшие в связи со спецоперацией РФ на Украине.
Члены Синода, отмечается в сообщении, подчеркнули, что дискуссия по тому или иному вопросу не должна привести к выходу за пределы канонического поля и не должна привести к новым расколам в церкви.
Собор и Синод, согласно уставу УПЦ, являются ее основными органами церковной власти и управления. Их возглавляет митрополит Киевский и всея Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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