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В Удмуртии построят первый образовательно-досуговый центр - РИА Новости, 12.05.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20220512/tsentr-1788206612.html
В Удмуртии построят первый образовательно-досуговый центр
В Удмуртии построят первый образовательно-досуговый центр - РИА Новости, 12.05.2022
В Удмуртии построят первый образовательно-досуговый центр
В Удмуртии начали строительство первого в регионе образовательно-досугового центра, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:50
2022-05-12T19:50
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
россия
общество
малопургинский район
александр бречалов
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УФА, 12 мая – РИА Новости. В Удмуртии начали строительство первого в регионе образовательно-досугового центра, сообщил глава республики Александр Бречалов."Начали строить образовательно-досуговый центр в деревне Аксакшур Малопургинского района. Сейчас рабочие готовят фундамент", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.По его словам, аналогов такого масштабного проекта не было ни в районе, ни в республике. "Он рассчитан до 2024 года. Объект возводим в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", - сообщил Бречалов.Он рассказал, что в здании площадью более шести тысячи квадратных метров разместятся средняя и начальная школы на 110 мест, детский сад на 36 мест, дом культуры на 150 мест, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт и спортивный зал.Глава Удмуртии добавил, что деревня Аксакшур является районным центром для деревень Байситово, Кутер-Кутон, Куюки. Здесь активно развивается сельское хозяйство и поэтому и в школе основной упор сделают на создание агроклассов.
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удмуртская республика (удмуртия)
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удмуртская республика (удмуртия), россия, общество, малопургинский район, александр бречалов
19:50 12.05.2022
 
В Удмуртии построят первый образовательно-досуговый центр

Глава Удмуртии Бречалов: в деревне Аксакшур построят первый образовательно-досуговый центр

CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Ижевск. Архивное фото
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УФА, 12 мая – РИА Новости. В Удмуртии начали строительство первого в регионе образовательно-досугового центра, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"Начали строить образовательно-досуговый центр в деревне Аксакшур Малопургинского района. Сейчас рабочие готовят фундамент", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Бречалов сообщил о начале капитального ремонта в больницах в Удмуртии
По его словам, аналогов такого масштабного проекта не было ни в районе, ни в республике. "Он рассчитан до 2024 года. Объект возводим в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", - сообщил Бречалов.
Он рассказал, что в здании площадью более шести тысячи квадратных метров разместятся средняя и начальная школы на 110 мест, детский сад на 36 мест, дом культуры на 150 мест, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт и спортивный зал.
Глава Удмуртии добавил, что деревня Аксакшур является районным центром для деревень Байситово, Кутер-Кутон, Куюки. Здесь активно развивается сельское хозяйство и поэтому и в школе основной упор сделают на создание агроклассов.
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Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)РоссияОбществоМалопургинский районАлександр Бречалов
 
 
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