https://ria.ru/20220512/tsentr-1788206612.html

В Удмуртии построят первый образовательно-досуговый центр

В Удмуртии построят первый образовательно-досуговый центр - РИА Новости, 12.05.2022

В Удмуртии построят первый образовательно-досуговый центр

В Удмуртии начали строительство первого в регионе образовательно-досугового центра, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T19:50

2022-05-12T19:50

2022-05-12T19:50

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

россия

общество

малопургинский район

александр бречалов

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УФА, 12 мая – РИА Новости. В Удмуртии начали строительство первого в регионе образовательно-досугового центра, сообщил глава республики Александр Бречалов."Начали строить образовательно-досуговый центр в деревне Аксакшур Малопургинского района. Сейчас рабочие готовят фундамент", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.По его словам, аналогов такого масштабного проекта не было ни в районе, ни в республике. "Он рассчитан до 2024 года. Объект возводим в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", - сообщил Бречалов.Он рассказал, что в здании площадью более шести тысячи квадратных метров разместятся средняя и начальная школы на 110 мест, детский сад на 36 мест, дом культуры на 150 мест, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт и спортивный зал.Глава Удмуртии добавил, что деревня Аксакшур является районным центром для деревень Байситово, Кутер-Кутон, Куюки. Здесь активно развивается сельское хозяйство и поэтому и в школе основной упор сделают на создание агроклассов.

https://ria.ru/20220512/remont-1788121227.html

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удмуртская республика (удмуртия)

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малопургинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

удмуртская республика (удмуртия), россия, общество, малопургинский район, александр бречалов