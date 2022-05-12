https://ria.ru/20220512/terrorist-1788058848.html
Задержанный ФСБ житель Курской области рассказал о подготовке теракта
Задержанный ФСБ житель Курской области рассказал о подготовке теракта - РИА Новости, 12.05.2022
Задержанный ФСБ житель Курской области рассказал о подготовке теракта
Задержанный житель Курской области рассказал, что должен был совершить серию терактов для создания паники в регионе, кадры видеозаписи с его признанием... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:30
2022-05-12T10:30
2022-05-12T10:33
происшествия
курская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Задержанный житель Курской области рассказал, что должен был совершить серию терактов для создания паники в регионе, кадры видеозаписи с его признанием обнародовала ФСБ России."Поступило указание (от украинских спецслужб – ред.) произвести серию взрывов для дестабилизации обстановки и нагнетания паники среди населения на территории Курской области", - сказал задержанный.По его словам, сотрудник Службы безопасности Украины обещал ему "обеспечить коридор через границу" для перехода на территорию Украины после совершения терактов."Я получил указание (от украинских спецслужб) вести наблюдение за военной техникой, перемещением военной техники по территории Курской области, а также наблюдение за воинскими частями на территории Курской области", - сказал также задержанный.Злоумышленника задержали на улице. На видео также показаны изъятые у него самодельные взрывные устройства, травматическое оружие с патронами к нему, нацистская символика и литература, в том числе запрещенная в России книга Гитлера "Майн кампф" на украинском языке.ФСБ ранее сообщила о задержании готовившего теракт жителя Курской области, связанного со спецслужбами Украины, который намеревался совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей, преследуя цель способствовать прекращению спецоперации.
https://ria.ru/20220418/terakty-1784040170.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
10:30 12.05.2022 (обновлено: 10:33 12.05.2022)
Задержанный ФСБ житель Курской области рассказал о подготовке теракта
ФСБ опубликовало видео с жителем Курской области, собиравшимся устроить серию терактов