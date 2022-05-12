https://ria.ru/20220512/teplokhody-1788205296.html

Бесплатные теплоходные прогулки для пенсионеров запустили в Химках

Бесплатные теплоходные прогулки для пенсионеров запустили в Химках - РИА Новости, 12.05.2022

Бесплатные теплоходные прогулки для пенсионеров запустили в Химках

Химкинские пенсионеры теперь могут бесплатно прокатиться по каналу на теплоходе в рамках губернаторского проекта "Активное долголетие". Об этом сообщил... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T19:43

2022-05-12T19:43

2022-05-12T19:43

новости подмосковья

химки

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Химкинские пенсионеры теперь могут бесплатно прокатиться по каналу на теплоходе в рамках губернаторского проекта "Активное долголетие". Об этом сообщил телеканал "360".Теплоходы отбывают от причала "Химки" на улице Ватутина и ходят по трем маршрутам: к московскому Северному речному вокзалу, по подмосковным водохранилищам и по Каналу имени Москвы ("Москва – порт пяти морей")."Впервые мы запустили проект „Доброфлот“ еще в прошлом году по просьбе наших жителей. За сезон провели 64 теплоходные экскурсии, которые посетили 2 тысячи человек. В этом году планируем, что речные прогулки продлятся до самого окончания навигации в октябре! Приглашаю участников проекта губернатора „Активное долголетие“ на наши экскурсии", – добавил Волошин.Записаться на речную прогулку можно по телефону клуба "Активное долголетие" 8 (495) 572-65-14 либо онлайн на сайте.

химки

московская область (подмосковье)

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химки, московская область (подмосковье)