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Бесплатные теплоходные прогулки для пенсионеров запустили в Химках
Бесплатные теплоходные прогулки для пенсионеров запустили в Химках - РИА Новости, 12.05.2022
Бесплатные теплоходные прогулки для пенсионеров запустили в Химках
Химкинские пенсионеры теперь могут бесплатно прокатиться по каналу на теплоходе в рамках губернаторского проекта "Активное долголетие". Об этом сообщил... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:43
2022-05-12T19:43
2022-05-12T19:43
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Химкинские пенсионеры теперь могут бесплатно прокатиться по каналу на теплоходе в рамках губернаторского проекта "Активное долголетие". Об этом сообщил телеканал "360".Теплоходы отбывают от причала "Химки" на улице Ватутина и ходят по трем маршрутам: к московскому Северному речному вокзалу, по подмосковным водохранилищам и по Каналу имени Москвы ("Москва – порт пяти морей")."Впервые мы запустили проект „Доброфлот“ еще в прошлом году по просьбе наших жителей. За сезон провели 64 теплоходные экскурсии, которые посетили 2 тысячи человек. В этом году планируем, что речные прогулки продлятся до самого окончания навигации в октябре! Приглашаю участников проекта губернатора „Активное долголетие“ на наши экскурсии", – добавил Волошин.Записаться на речную прогулку можно по телефону клуба "Активное долголетие" 8 (495) 572-65-14 либо онлайн на сайте.
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РИА Новости
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