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Бесплатные теплоходные прогулки для пенсионеров запустили в Химках - РИА Новости, 12.05.2022
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Бесплатные теплоходные прогулки для пенсионеров запустили в Химках
Бесплатные теплоходные прогулки для пенсионеров запустили в Химках - РИА Новости, 12.05.2022
Бесплатные теплоходные прогулки для пенсионеров запустили в Химках
Химкинские пенсионеры теперь могут бесплатно прокатиться по каналу на теплоходе в рамках губернаторского проекта "Активное долголетие". Об этом сообщил... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:43
2022-05-12T19:43
новости подмосковья
химки
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Химкинские пенсионеры теперь могут бесплатно прокатиться по каналу на теплоходе в рамках губернаторского проекта "Активное долголетие". Об этом сообщил телеканал "360".Теплоходы отбывают от причала "Химки" на улице Ватутина и ходят по трем маршрутам: к московскому Северному речному вокзалу, по подмосковным водохранилищам и по Каналу имени Москвы ("Москва – порт пяти морей")."Впервые мы запустили проект „Доброфлот“ еще в прошлом году по просьбе наших жителей. За сезон провели 64 теплоходные экскурсии, которые посетили 2 тысячи человек. В этом году планируем, что речные прогулки продлятся до самого окончания навигации в октябре! Приглашаю участников проекта губернатора „Активное долголетие“ на наши экскурсии", – добавил Волошин.Записаться на речную прогулку можно по телефону клуба "Активное долголетие" 8 (495) 572-65-14 либо онлайн на сайте.
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химки, московская область (подмосковье)
19:43 12.05.2022
 

Бесплатные теплоходные прогулки для пенсионеров запустили в Химках

© РИА Новости / Алексей МайшевРечной трамвайчик у Северного речного вокзала
Речной трамвайчик у Северного речного вокзала - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Химкинские пенсионеры теперь могут бесплатно прокатиться по каналу на теплоходе в рамках губернаторского проекта "Активное долголетие". Об этом сообщил телеканал "360".
"Эти речные прогулки абсолютно бесплатные для 60 тысяч химчан старшего поколения. Мы проводим их дважды в неделю – по вторникам и четвергам", – рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин.
Теплоходы отбывают от причала "Химки" на улице Ватутина и ходят по трем маршрутам: к московскому Северному речному вокзалу, по подмосковным водохранилищам и по Каналу имени Москвы ("Москва – порт пяти морей").
"Впервые мы запустили проект „Доброфлот“ еще в прошлом году по просьбе наших жителей. За сезон провели 64 теплоходные экскурсии, которые посетили 2 тысячи человек. В этом году планируем, что речные прогулки продлятся до самого окончания навигации в октябре! Приглашаю участников проекта губернатора „Активное долголетие“ на наши экскурсии", – добавил Волошин.
Записаться на речную прогулку можно по телефону клуба "Активное долголетие" 8 (495) 572-65-14 либо онлайн на сайте.
 
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