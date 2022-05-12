Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало, как чинят танки в полевых условиях - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/tanki-1788065460.html
Минобороны показало, как чинят танки в полевых условиях
Минобороны показало, как чинят танки в полевых условиях - РИА Новости, 12.05.2022
Минобороны показало, как чинят танки в полевых условиях
Минобороны в четверг показало на видео работу экипажа бронированной ремонтно-эвакуационной машины в ходе специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:00
2022-05-12T11:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
донбасс
т-72б3
т-72 "урал"
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784663124_0:260:3006:1950_1920x0_80_0_0_9bbf8676ae5ae77749174f60e4fedff3.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минобороны в четверг показало на видео работу экипажа бронированной ремонтно-эвакуационной машины в ходе специальной военной операции на Украине.На видео показана экстренная эвакуация вышедшего из строя в поле танка Т-72Б3 армейским эвакуатором, созданным на базе танка Т-72, а затем починка двигателя танка в полевых условиях."Моя работа заключается в том, чтобы эвакуировать технику с поля боя. Самое главное – делать все аккуратно и быстро. Это рискованно и опасно. Но машина бронированная. Приезжаем на поле боя, забираем поврежденную технику в пункт восстановления и уезжаем обратно за другой техникой. Разные случаи были. Вытаскивали прямо с поля боя под обстрелом, где все прилетало. Сработали слаженно, хорошо", - рассказал заместитель командира ремонтного взвода Сергей.Армейский эвакуатор, оснащенный мощной лебедкой, краном и сошник-бульдозером, чтобы разгребать завалы, способен буксировать боевую машину весом до 50 тонн, уточняют в Минобороны.В ведомстве подчеркивают, что у ремонтно-восстановительного батальона проработана четко выстроенная логистика. Главной задачей является максимально оперативное восстановление техники и возврат ее в боевые порядки.Боевую технику с серьезными повреждениями брони, как правило, не восстанавливают. Она идет на списание, так как уже не может обеспечить должную безопасность экипажу, отмечают в Минобороны."Если техника прибыла с неисправным двигателем, мы не будем разбираться с характером его неисправности – двигатель будет заменен на новый. Подвоз запчастей организован, по потребности запчасти подводятся своевременно, недостатка в запчастях не имеем. В зависимости от типа повреждения принимается решение на дальнейшее восстановление", - заключил начальник штаба ремонтно-восстановительного батальона Александр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/ka-52-1787831946.html
https://ria.ru/20220509/kadyrov-1787689279.html
https://ria.ru/20220505/ka-52-1786921358.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784663124_0:0:2716:2037_1920x0_80_0_0_edc09be8d26c4424a007aa2e4f044417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, украина, россия, донбасс, т-72б3, т-72 "урал", в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:00 12.05.2022
 
Минобороны показало, как чинят танки в полевых условиях

Минобороны показало, как чинят танки в полевых условиях во время спецоперации на Украине

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКолонна военной техники ВС РФ
Колонна военной техники ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Колонна военной техники ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минобороны в четверг показало на видео работу экипажа бронированной ремонтно-эвакуационной машины в ходе специальной военной операции на Украине.
На видео показана экстренная эвакуация вышедшего из строя в поле танка Т-72Б3 армейским эвакуатором, созданным на базе танка Т-72, а затем починка двигателя танка в полевых условиях.
Боевая работа вертолетов армейской авиации. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 09:22Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало кадры ударов Ка-52 по военным объектам на Украине
"Моя работа заключается в том, чтобы эвакуировать технику с поля боя. Самое главное – делать все аккуратно и быстро. Это рискованно и опасно. Но машина бронированная. Приезжаем на поле боя, забираем поврежденную технику в пункт восстановления и уезжаем обратно за другой техникой. Разные случаи были. Вытаскивали прямо с поля боя под обстрелом, где все прилетало. Сработали слаженно, хорошо", - рассказал заместитель командира ремонтного взвода Сергей.
Армейский эвакуатор, оснащенный мощной лебедкой, краном и сошник-бульдозером, чтобы разгребать завалы, способен буксировать боевую машину весом до 50 тонн, уточняют в Минобороны.
В ведомстве подчеркивают, что у ремонтно-восстановительного батальона проработана четко выстроенная логистика. Главной задачей является максимально оперативное восстановление техники и возврат ее в боевые порядки.
Боевую технику с серьезными повреждениями брони, как правило, не восстанавливают. Она идет на списание, так как уже не может обеспечить должную безопасность экипажу, отмечают в Минобороны.
Бойцы спецподразделений из Чечни зачищают брошенные укрытия и базы
9 мая, 19:49Специальная военная операция на Украине
﻿Кадыров показал кадры из освобожденного города Попасная в ЛНР
"Если техника прибыла с неисправным двигателем, мы не будем разбираться с характером его неисправности – двигатель будет заменен на новый. Подвоз запчастей организован, по потребности запчасти подводятся своевременно, недостатка в запчастях не имеем. В зависимости от типа повреждения принимается решение на дальнейшее восстановление", - заключил начальник штаба ремонтно-восстановительного батальона Александр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ночной налет вертолетов Ка-52 на украинский опорный пункт. Кадры МО РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 09:54Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало кадры ночного рейда Ка-52 на украинский опорный пункт
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассТ-72Б3Т-72 "Урал"В миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала