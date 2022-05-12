https://ria.ru/20220512/tanki-1788065460.html

Минобороны показало, как чинят танки в полевых условиях

Минобороны показало, как чинят танки в полевых условиях - РИА Новости, 12.05.2022

Минобороны показало, как чинят танки в полевых условиях

Минобороны в четверг показало на видео работу экипажа бронированной ремонтно-эвакуационной машины в ходе специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:00

2022-05-12T11:00

2022-05-12T11:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

донбасс

т-72б3

т-72 "урал"

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минобороны в четверг показало на видео работу экипажа бронированной ремонтно-эвакуационной машины в ходе специальной военной операции на Украине.На видео показана экстренная эвакуация вышедшего из строя в поле танка Т-72Б3 армейским эвакуатором, созданным на базе танка Т-72, а затем починка двигателя танка в полевых условиях."Моя работа заключается в том, чтобы эвакуировать технику с поля боя. Самое главное – делать все аккуратно и быстро. Это рискованно и опасно. Но машина бронированная. Приезжаем на поле боя, забираем поврежденную технику в пункт восстановления и уезжаем обратно за другой техникой. Разные случаи были. Вытаскивали прямо с поля боя под обстрелом, где все прилетало. Сработали слаженно, хорошо", - рассказал заместитель командира ремонтного взвода Сергей.Армейский эвакуатор, оснащенный мощной лебедкой, краном и сошник-бульдозером, чтобы разгребать завалы, способен буксировать боевую машину весом до 50 тонн, уточняют в Минобороны.В ведомстве подчеркивают, что у ремонтно-восстановительного батальона проработана четко выстроенная логистика. Главной задачей является максимально оперативное восстановление техники и возврат ее в боевые порядки.Боевую технику с серьезными повреждениями брони, как правило, не восстанавливают. Она идет на списание, так как уже не может обеспечить должную безопасность экипажу, отмечают в Минобороны."Если техника прибыла с неисправным двигателем, мы не будем разбираться с характером его неисправности – двигатель будет заменен на новый. Подвоз запчастей организован, по потребности запчасти подводятся своевременно, недостатка в запчастях не имеем. В зависимости от типа повреждения принимается решение на дальнейшее восстановление", - заключил начальник штаба ремонтно-восстановительного батальона Александр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/ka-52-1787831946.html

https://ria.ru/20220509/kadyrov-1787689279.html

https://ria.ru/20220505/ka-52-1786921358.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, украина, россия, донбасс, т-72б3, т-72 "урал", в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)